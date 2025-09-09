Інтерфакс-Україна
21:15 09.09.2025

Канада до кінця року передасть Україні 50 бронетранспортерів ACSV

Канада до кінця 2025 року передасть Україні усі 50 бронетранспортерів ACSV, 8 з яких вже передані, повідомив міністр національної оборони Канади Девід Макгінті під час засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн").

"Міністр підтвердив, що вісім броньованих бойових машин підтримки (ACSV) були доставлені до Польщі і зараз прямують до України. Очікується, що всі 50 ACSV, які Канада зобов'язалася надати Україні у 2023 році, будуть доставлені до кінця цього року", - йдеться в повідомлені на сайті уряду Канади.

Макгінті наголосив, що Канада продовжуватиме співпрацювати з союзниками та партнерами, щоб надати Україні військову допомогу, необхідну для її оборони.

З лютого 2022 року Канада виділила Україні майже 22 мільярди канадських доларів на допомогу, включаючи понад 6,5 мільярда доларів на військову допомогу. Канада також бере участь у багатонаціональних зусиллях з підготовки пілотів та обслуговування і підтримки українських літаків F-16.

Канада також бере участь у чотирьох коаліціях з розвитку потенціалу в рамках "Рамштайн", включаючи коаліцію з розвитку потенціалу ВПС, коаліцію з розвитку потенціалу бронетехніки, коаліцію з розвитку потенціалу безпілотників та коаліцію з розвитку потенціалу ІТ.

Теги: #бтр #канада #рамштайн

