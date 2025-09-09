Інтерфакс-Україна
21:06 09.09.2025

Білий дім: Трамп незадоволений ударом по Катару, але вважає, що це допоможе встановленню миру

Речниця Білого Дому Керолайн Левітт у вівторок під час брифінгу для преси у Білому домі зачитала заяву, в якій йдеться про те, що адміністрація "дуже засмучена місцем" сьогоднішнього нападу Ізраїлю в Досі, спрямованого проти лідерів Хамасу.

"Президент Трамп вважає, що цей нещасний інцидент може стати нагодою для встановлення миру. Президент також поспілкувався з еміром і прем'єр-міністром Катару та подякував їм за підтримку і дружбу з нашою країною. Він запевнив їх, що подібне більше не повториться на їхній території", - додала вона.

 

Теги: #катар #ізраїль #сша

