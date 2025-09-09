Інтерфакс-Україна
Події
16:24 09.09.2025

Глава МЗС Чехії після удару по Яровій закликав до жорсткіших санкцій проти РФ та сильнішої підтримки України

1 хв читати
Глава МЗС Чехії після удару по Яровій закликав до жорсткіших санкцій проти РФ та сильнішої підтримки України
Фото: https://mzv.gov.cz/

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський закликав до посилення санкційного тиску на РФ після російської атаки на селище Ярова Краматорського району Донецької області у вівторок.

"Це одне холоднокровне вбивство було скоєно російськими терористами в Донецькій області, де вони вбили понад 20 мирних жителів. Настав час для жорсткіших санкцій, сильнішої підтримки України та справедливості для жертв!", - написав Ліпавський у соцмережі Х.

Як повідомлялося, у вівторок вранці війська РФ завдали авіаудару по мобільному пункту "Укрпошти" в селищі Ярова. Президент України Зеленський повідомив, що загинули понад 20 людей, які прийшли отримати пенсії. Пізніше стало відомо про 23 загиблих.

Теги: #атака_рф #ярова #ліпавський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:36 09.09.2025
В Яровій вже 24 загиблих, 19 поранених внаслідок удару РФ – ДСНС

В Яровій вже 24 загиблих, 19 поранених внаслідок удару РФ – ДСНС

15:31 09.09.2025
Прем'єр Естонії після удару РФ по с.Ярова закликав до використання російських заморожених активів на користь України

Прем'єр Естонії після удару РФ по с.Ярова закликав до використання російських заморожених активів на користь України

14:55 09.09.2025
Президент Євроради про удар по Яровій: Чи це має на увазі Росія, коли говорить про мир?

Президент Євроради про удар по Яровій: Чи це має на увазі Росія, коли говорить про мир?

14:53 09.09.2025
Кількість загиблих у Яровій зросла до 23, відомо про 18 поранених – очільник Лиманської МВА

Кількість загиблих у Яровій зросла до 23, відомо про 18 поранених – очільник Лиманської МВА

15:41 08.09.2025
У будівлю уряду влучила крилата ракета "Іскандер", але бойова частина не вибухнула

У будівлю уряду влучила крилата ракета "Іскандер", але бойова частина не вибухнула

13:51 07.09.2025
Глава МЗС Чехії: Путін – боягуз, який нападає на жінок і дітей

Глава МЗС Чехії: Путін – боягуз, який нападає на жінок і дітей

17:11 13.08.2025
Голова МЗС Чехії переконався, що допомога Україні є цілеспрямованою та змістовною

Голова МЗС Чехії переконався, що допомога Україні є цілеспрямованою та змістовною

15:43 11.08.2025
Україна та Чехія розпочнуть реалізацію спільного проєкту в Дніпрі, повідомив голова МЗС Чехії

Україна та Чехія розпочнуть реалізацію спільного проєкту в Дніпрі, повідомив голова МЗС Чехії

15:41 11.08.2025
Україна не повинна сповільнювати реформи та ставити під сумнів верховенство права - голова МЗС Чехії про євроінтеграцію

Україна не повинна сповільнювати реформи та ставити під сумнів верховенство права - голова МЗС Чехії про євроінтеграцію

14:22 11.08.2025
Голова МЗС Чехії Ліпавський відвідав Тернопільщину – ОВА

Голова МЗС Чехії Ліпавський відвідав Тернопільщину – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Президент Євроради про удар по Яровій: Чи це має на увазі Росія, коли говорить про мир?

Кількість загиблих у Яровій зросла до 23, відомо про 18 поранених – очільник Лиманської МВА

У Саратовській області РФ підірвано магістральний нафтопровід - джерела

Наслідки удару по Яровій на 12:30: 21 людина загинула і стільки ж поранено

Росіяни нанесли авіаудар по селищу Ярова на Донеччині, більше 20 людей загинуло - Зеленський

ОСТАННЄ

"ДТЕК" за 7 міс. виконав понад 57 тис. ремонтів у розподільчих мережах без відключень світла

Необхідно зважати на досвід РФ з підтримки спеціальностей, які готують спеціалістів для стратегічних галузей - ректор КПІ

Мудра: У Гаазі почався заключний раунд переговорів щодо компенсаційного механізму для України

ЄС готує 19-й пакет санкцій проти РФ у тісній координації із США - Кошта

Мінсоцполітики з партнерами підготувало методичні рекомендації для команд "Центрів життєстійкості"

У Києві затримали 60-річного чоловіка за зґвалтування та розбійні напади на жінок – прокуратура

Сибіга проінформував болгарського колегу про останні російські удари та важливість просування процесу вступу України до ЄС

Київська влада шукає можливості збереження цін на проїзд в громадському транспорті – Кличко

Генпрокурор про співпрацю з Радою Європи: врегулюємо збір е-доказів, покращимо OSINT-розвідку воєнних злочинів

Міносвіти: один з викликів вступної кампанії-2025 - створення недружніх умов для "ухилянтів"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА