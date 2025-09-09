Глава МЗС Чехії після удару по Яровій закликав до жорсткіших санкцій проти РФ та сильнішої підтримки України

Фото: https://mzv.gov.cz/

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський закликав до посилення санкційного тиску на РФ після російської атаки на селище Ярова Краматорського району Донецької області у вівторок.

"Це одне холоднокровне вбивство було скоєно російськими терористами в Донецькій області, де вони вбили понад 20 мирних жителів. Настав час для жорсткіших санкцій, сильнішої підтримки України та справедливості для жертв!", - написав Ліпавський у соцмережі Х.

Як повідомлялося, у вівторок вранці війська РФ завдали авіаудару по мобільному пункту "Укрпошти" в селищі Ярова. Президент України Зеленський повідомив, що загинули понад 20 людей, які прийшли отримати пенсії. Пізніше стало відомо про 23 загиблих.