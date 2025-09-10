Інтерфакс-Україна
12:52 10.09.2025

Загиблих в Яровій вже 25, загалом у Донецькій області за добу 28

Фото: https://t.me/dsns_telegram/

Кількість загиблих внаслідок російського удару по мобільному пункту "Укрпошти" в селищі Ярова Краматорського району Донецької області у вівторок зросла до 25, поранених 18, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"9 вересня росіяни вбили 28 жителів Донеччини: 25 у Яровій, 2 у Костянтинівці і 1 у Семенівці. Ще 20 людей в області за добу дістали поранення", - написав Філашкін в Телеграм у середу.

За його словами, всі жертви прийшлися на Краматорський район. У Сіверську Бахмутського району були лише пошкоджені три будинки.

"Краматорський район. У Яровій 25 людей загинули і 18 поранено, пошкоджено службове авто Укрпошти. У Слов'янську пошкоджено 15 приватних будинків, нежитлове приміщення і промзону. У Краматорську пошкоджено 18 багатоповерхівок, 4 адмінбудівлі, крамницю, кав'ярню і 2 автівки; у Семенівці загинула людина, пошкоджено приватний будинок. У Костянтинівці 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено 9 приватних будинків, 5 багатоповерхівок, автостоянку і автівку", - розповів Філашкін.

Всього за добу російські окупанти обстріляли населені пункти Донецької області 42 рази.

З лінії фронту було евакуйовано 227 людей, у тому числі 46 дітей.

Як повідомлялося, у вівторок вранці війська РФ завдали авіаудару по мобільному пункту "Укрпошти" в селищі Ярова. Президент України Зеленський раніше повідомив, що загинули понад 20 людей, які прийшли отримати пенсії. Пізніше повідомлялося про 24 загиблих та 19 поранених.

В понеділок росіяни 38 разів обстріляли населені пункти Донецької області, з лінії фронту евакуйовано 275 людей, у тому числі 81 дитину. У неділю було 25 обстрілів, евакуйовано 130 людей, у тому числі 22 дитини. В суботу, 6 вересня, було 37 обстрілів, евакуйовано 130 людей, у тому числі 22 дитини.

