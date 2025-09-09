Інтерфакс-Україна
Події
14:55 09.09.2025

Президент Євроради про удар по Яровій: Чи це має на увазі Росія, коли говорить про мир?

Фото: https://x.com/antoniocostapm

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта засудив російську атаку по селищу Ярова у Донецькій області у вівторок вдень.

"Чи це має на увазі Росія, коли говорить про мир? Коли Росія перестане вбивати людей? Коли президент Путін погодиться розпочати мирні переговори, які вже погодився президент Зеленський?", - написав Кошта у соцмережі Х.

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос заявила, що ескалація Росією ударів доводить, що Москва хоче війни, а не миру.

"Поки ми обговорювали європейське майбутнє України в Європарламенті, Росія продовжує забирати життя мирних жителів. Сьогодні понад 20 людей загинули в черзі за пенсіями", - написала вона у Х.

Кос також наголосила, що "курс України визначено: вступ до ЄС, свобода, Європа".

Як повідомлялося, в результаті удару по Яровій у вівторок, 9 вересня, відомо про 23 загиблих і більше 20 поранених.

