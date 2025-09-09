ЄС готує 19-й пакет санкцій проти РФ у тісній координації із США - Кошта

Фото: https://www.facebook.com/

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта наголосив на важливості посилення санкційного тиску на РФ у координації разом із партнерами.

"Щоб дійти до мирної угоди, нам потрібно посилити тиск на Росію, і для цього нам потрібно: з одного боку, продовжувати підтримувати Україну, а з іншого боку, чинити більший тиск на Росію", - сказав він на пресконференції із прем'єр-міністеркою Латвії Евікою Сіліня у Ризі.

Кошта підкреслив, що для цього дуже важливо посилити європейські санкції та координувати їх з іншими партнерами, зокрема США.

"І те, що ми робимо зараз - це готуємо 19-й пакет санкцій у тісній координації зі Сполученими Штатами". - заявив він.