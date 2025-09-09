Інтерфакс-Україна
09:36 09.09.2025

Кабмін ліквідував робочу групу із гарантування безпекового середовища в Україні

1 хв читати

Кабінет міністрів ліквідував міжвідомчу робочу групу з питань забезпечення безпекового середовища в Україні.

Згідно з постановою №1101 від 8 вересня, уряд визнати такою, що втратила чинність, постанову від 12 травня 2023 року "Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення безпекового середовища в Україні".

Основними завданнями цієї міжвідомчої робочої групи було сприяння забезпеченню координації дій органів державної влади щодо забезпечення протидії загрозам в усіх сферах суспільного життя держави, зокрема у сфері громадської безпеки і порядку, пожежної та техногенної безпеки, воєнної безпеки, інформаційної безпеки, безпеки освітнього середовища, енергетичної безпеки, кібербезпеки, економічної та фінансової безпеки, екологічної безпеки, безпеки лікарських засобів, безпеки на транспорті (далі - безпекове середовище), під час війни та у післявоєнний період; підготовка пропозицій щодо створення та функціонування безпекового середовища в Україні; визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань у сфері безпекового середовища, що виникають під час реалізації державної політики; підвищення ефективності діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади із зазначених питань; удосконалення нормативно-правової бази з питань забезпечення безпекового середовища в Україні.

 

