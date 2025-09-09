ПС ЗС України: Збито 60 з 84 ворожих БпЛА, є влучання у десяти локаціях

Сили оборони в ніч на вівторок знешкодили 60 ворожих БпЛА з 84, що атакували Україну, зафіксовано влучання 23 ударних БпЛА на 10 локаціях, повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 60 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - ідеться в повідомлені.

Загалом,у ніч на 9 вересня (із 19.00 8 вересня) противник атакував 84-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., понад 50 із них – шахеди.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання 23 ударних БпЛА на 10 локаціях.