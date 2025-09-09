США закликають ЄС припинити купівлю російського газу для посилення санкцій проти РФ - ЗМІ

Європейські країни повинні припинити закупівлю російської нафти та газу, якщо вони хочуть, щоб США посилили санкції проти Москви, заявив секретар енергетики США Кріс Райт, повідомляє The Financial Times.

За його словами, торгівля російськими енергоресурсами фінансує "машину війни" президента Володимира Путіна. "Якщо європейці проведуть чітку лінію і скажуть: "Ми більше не купуватимемо російський газ і нафту", чи матиме це позитивний вплив на те, щоб США діяли більш агресивно щодо санкцій? Абсолютно", — зазначив Райт.

Він додав, що країни ЄС повинні натомість закуповувати американський зріджений природний газ (ЗПГ), бензин та інші енергетичні ресурси в рамках торговельної угоди США-ЄС, яка передбачає закупівлю енергоресурсів на $750 млрд до кінця 2028 року.

За даними видання, Райт зустрінеться з єврокомісаром з енергетики Даном Йоргенсеном для обговорення планів ЄС щодо відмови від російської енергії та закупівлі американських ресурсів на $250 млрд на рік.

Джерело: https://www.ft.com/content/22f9fa8c-4641-4d7f-ac3b-5c16cbac5128