Кабмін затвердив порядок функціонування електронної системи "еРибальство"

Кабінет міністрів затвердив порядок функціонування, наповнення та ведення Єдиної державної електронної системи управління галуззю рибного господарства "еРибальство", повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"Рибальство. Управління галуззю рибного господарства відтепер здійснюватиметься через електронну систему", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду в понеділок.

Зокрема, за її словами уряд затвердив порядок функціонування, наповнення та ведення Єдиної державної електронної системи управління галуззю рибного господарства "еРибальство".

"Підприємці галузі матимуть змогу швидше оформлювати документи та отримувати необхідні дозволи без зайвої бюрократії", - додала вона.

Премʼєр відзначила, що через систему "еРибальство" бізнес отримає доступ до актуальної інформації про ресурси та регулювання, а автоматизація процесів допоможе зменшити витрати компаній на паперовий документообіг.