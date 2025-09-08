Зеленський нагородив військових з нагоди Дня воєнної розвідки

Фото: https://president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський привітав військовослужбовців з Днем воєнної розвідки, який відзначали напередодні, та вручив державні нагороди, повідомляє пресслужба президента.

"День воєнної розвідки України – день дуже багатьох наших українських сміливців, хоробрих сердець, які роблять межі наших можливостей значно ширшими – межі наших активних дій на фронті, межі нашої державної політики", - сказав Зеленський під час нагородження.

"Наші воїни, наша держава вміють бути ефективними – часто саме завдяки сміливості наших розвідників, наших спеціальних служб, усіх українських героїв, які виконують особливі завдання заради наших людей, заради нашої держави", – зауважив Зеленський.

Він подякував українським розвідникам за інформацію про російські наміри, супровід державної політики, удари по Росії, спеціальні операції в морі, у небі, в кіберпросторі та на землі, забезпечення активних дій на фронті та запобігання російським операціям.

Присутні вшанували пам'ять полеглих героїв хвилиною мовчання.

Президент вручив воїнам відзнаку "Хрест бойових заслуг", ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, "За мужність" І–ІІІ ступенів і Данила Галицького.