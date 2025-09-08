Інтерфакс-Україна
Події
15:18 08.09.2025

Військова частина атакована під російським Хабаровським, її військові здійснювали злочини на Київщині - джерела

Вибух біля військової частини противника №6912, яка дислокується поблизу російського Хабаровська та військовослужбовці якої брали безпосередню участь у здійсненні агресії проти України, стався в понеділок, 8 вересня.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в Головному управлінні розвідки, на парковці поблизу військової частини спрацювало два вибухових пристрої. Вибухи трапилися близько 9-ої ранку - саме в той момент, коли російські армійці прибували на службу. Внаслідок вибухів є загиблі та поранені серед особового складу ворожого війська.

Після вибухів в районі військової частини спецслужби РФ заблокували мобільний Інтернет та змінили рух громадського транспорту, аби місцеві мешканці не дізналися правди про надзвичайну подію.

Військова частина 6912 - 748-й окремий батальйон оперативного призначення Росгвардії, м. Хабаровськ, який брав участь у повномасштабній агресії проти України згідно з документальними підтвердженням та інформацією у відкритих джерелах. Зокрема, повідомлялося про втрати батальйону у боях під Києвом (м. Буча, м. Ірпінь) на початку 2022 року.

