Інтерфакс-Україна
Події
08:37 08.09.2025

Атака дронами по Запоріжжю: у лікарнях залишаються 44 постраждалих

1 хв читати
Атака дронами по Запоріжжю: у лікарнях залишаються 44 постраждалих

Російські окупанти атакували безпілотниками Запоріжжя в ніч на суботу, у лікарнях залишаються 44 людини, повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Ніч з 5 на 6 вересня була особливо важкою для Запоріжжя. Ворог атакував місто щонайменше 16 БПЛА", - написав він у телеграмі.

За словами Федорова, в лікарнях залишаються троє постраждалих, десятки мешканців отримали допомогу медиків. Також пошкоджено щонайменше 22 багатоповерхівки та 60 приватних будинків, зруйновано дитячий садок та серйозно постраждали кілька промислових підприємств, які не мають жодного відношення до військового виробництва.

"Загалом після масованих обстрілів у лікарнях перебувають 44 людини", - зазначив він.

 

Теги: #запорізька #атака #бпла_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:20 08.09.2025
Росія здійснила масовану атаку на українську енергосистему - Міненерго

Росія здійснила масовану атаку на українську енергосистему - Міненерго

08:18 08.09.2025
До трьох людей збільшилася кількість жертв атаки РФ по Києву

До трьох людей збільшилася кількість жертв атаки РФ по Києву

21:29 07.09.2025
Робота з ліквідації наслідків ворожої атаки в Києві продовжиться зранку понеділка, двоє загиблих та 20 постраждалих

Робота з ліквідації наслідків ворожої атаки в Києві продовжиться зранку понеділка, двоє загиблих та 20 постраждалих

08:30 07.09.2025
Свириденко відреагувала на ураження будівлі Кабінету міністрів внаслідок ворожої атаки

Свириденко відреагувала на ураження будівлі Кабінету міністрів внаслідок ворожої атаки

08:19 07.09.2025
Одна людина загинула внаслідок ворожого удару КАБами в Запорізькій оласті

Одна людина загинула внаслідок ворожого удару КАБами в Запорізькій оласті

08:18 07.09.2025
Кількість постраждалих від комбінованої нічної атаки на Київ зросла до 18

Кількість постраждалих від комбінованої нічної атаки на Київ зросла до 18

20:50 06.09.2025
Кількість постраждалих внаслідок нальоту російських ударних дронів на Запоріжжя зросла до трьох

Кількість постраждалих внаслідок нальоту російських ударних дронів на Запоріжжя зросла до трьох

20:16 06.09.2025
Одна людина отримала поранення внаслідок атаки російських БпЛА по Запоріжжю

Одна людина отримала поранення внаслідок атаки російських БпЛА по Запоріжжю

09:08 06.09.2025
Збито 68 з 91 ворожих БпЛА, є влучання у 8 локаціях

Збито 68 з 91 ворожих БпЛА, є влучання у 8 локаціях

08:00 06.09.2025
Окупанти обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області

Окупанти обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області

ВАЖЛИВЕ

Засоби Deep Strike уразили на території РФ 60 цілей у серпні – Сирський

ПС ЗС України: Збито 112 з 142 ворожих БпЛА, є влучання у семи локаціях

Росія здійснила масовану атаку на українську енергосистему - Міненерго

ЗС України повністю взяли під контроль с. Зарічне на Донеччині

Зустріч із Трампом на Алясці дала Путіну те, що він хотів – Зеленський

ОСТАННЄ

Окупанти завдали удару по житловій двоповерхівці в Новодонецькому, загинуло двоє цивільних

Міносвіти не зобов’язує школи користуватися конкретною системою електронних щоденників

Сили оборони мають успіхи на сході – ЦПД

Засоби Deep Strike уразили на території РФ 60 цілей у серпні – Сирський

ПС ЗС України: Збито 112 з 142 ворожих БпЛА, є влучання у семи локаціях

П'ятеро постраждалих і пожежі внаслідок атаки дронів на Дніпропетровщину

Обстріли Херсонщини: Дві людини поранені - Прокудін

Пожежу на підприємстві в Київській області після атаки дронів ліквідовано

ЗС України повністю взяли під контроль с. Зарічне на Донеччині

Окупанти за добу втратили 910 осіб та 81 од. спецтехніки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА