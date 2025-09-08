Атака дронами по Запоріжжю: у лікарнях залишаються 44 постраждалих

Російські окупанти атакували безпілотниками Запоріжжя в ніч на суботу, у лікарнях залишаються 44 людини, повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Ніч з 5 на 6 вересня була особливо важкою для Запоріжжя. Ворог атакував місто щонайменше 16 БПЛА", - написав він у телеграмі.

За словами Федорова, в лікарнях залишаються троє постраждалих, десятки мешканців отримали допомогу медиків. Також пошкоджено щонайменше 22 багатоповерхівки та 60 приватних будинків, зруйновано дитячий садок та серйозно постраждали кілька промислових підприємств, які не мають жодного відношення до військового виробництва.

"Загалом після масованих обстрілів у лікарнях перебувають 44 людини", - зазначив він.