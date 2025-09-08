Вбив власну бабусю: у Кривому Розі винесли вирок 16-річному хлопцю

У Кривому Розі суд призначив покарання 16-річному хлопцю, який виявився причетним до вбивства своєї бабусі, повідомляє головне управління Національної поліції України в Дніпропетровській області.

"Під час конфлікту 16-річний онук вдарив сокирою та гантелею по голові літню жінку, завдавши потерпілій смертельних травм. Після скоєного юнак спробував приховати сліди злочину – підпалив квартиру загиблої", - ідеться в повідомленні.

У поліції зазначають, що злочин стався у вересні минулого року. До главку надійшло повідомлення про пожежу в одній із квартир у Покровському районі Кривого Рогу. Під час гасіння вогню рятувальники виявили тіло 82-річної жінки з ознаками насильницької смерті.

Правоохоронці відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції розшукали фігуранта та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі під процесуальним керівництвом Криворізької північної окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Окрім цього, слідством встановлено, що того ж дня після вбивства неповнолітній взяв із собою пляшку з легкозаймистою речовиною та пішов до одного з навчальних закладів міста, аби його підпалити. Він зайшов до будівлі та кинув пляшку на підлогу, проте злочин не було доведено до кінця.

6 грудня минулого року слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України та скерували обвинувальний акт стосовно підозрюваного до суду.

Після розгляду всіх матеріалів справи суд визнав хлопця винним та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років.

Джерело: https://dp.npu.gov.ua/news/10-rokiv-za-gratamy-u-kryvomu-rozi-sud-pryznachyv-pokarannia-16-richnomu-khloptsiu-prychetnomu-do-vbyvstva-svoiei-babusi