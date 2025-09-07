У Києві по допомогу звернулися 100 осіб, які постраждали внаслідок масованої атаки РФ, - КМВА

Фото: ДСНС Києва

Внаслідок масованої повітряної атаки армії РФ в ніч проти неділі у Києві пошкоджень зазнали 12 житлових будинків, 17 осель зруйновані вщент, 100 осіб звернулися по допомогу, повідомив глава Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Від ранку працюємо на місці ворожої атаки в Святошинському районі. Основана задача - допомогти людям. Тут пошкоджень, за попередніми даними, зазнали 12 житлових будинків. 64 квартири потребують ремонту, 17 осель - повністю зруйновані. Потребують заміни 746 вікон, 134 першочергово закрили матеріалами. Також постраждали 5 закладів освіти", - повідомив він у Телеграмі.

За його словами, на місці працюють усі служби, триває вивезення будівельного сміття, закриття вибитих вікон. Залучені понад 90 рятувальників, понад 160 працівників поліції, понад 200 комунальників працюють на місці влучання.

"За різною підтримкою до обіду звернулись 100 осіб. За міською програмою на одноразову виплату 10 тис. грн надійшли 95 заявок, 5 заявок - на виплату 40 тис. грн. Фахівці зараз оперативно збирають контакти та інформацію, щоб сформувати пакети документів для виплат якомога швидше", - повідомив очільник КМВА.