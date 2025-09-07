Через нічні обстріли на Харківщині загинула жінка

У ніч проти неділі, о 3:00, окупаційна армія РФ вдарила безпілотником по цивільному автомобілю в Ківшарівці Куп’янського району Харківської області, повідомив начальник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.

"Поранення зазнали 50-річний чоловік та 48-річна жінка. Потерпілих госпіталізовано до обласної клінічної лікарні", - написав Канашевич у телеграм-каналі.

Він також повідомив, що о 4:45 через удар ворожого "шахеду" знищено телевежуу Великому Бурлуку Вранці, близько 7:40 окупанти вдарили fpv-дроном по Старовірівці. Пошкоджено автомобіль, приватні будинки, паркани. Без загиблих та постраждалих.