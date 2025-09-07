Інтерфакс-Україна
Події
14:35 07.09.2025

Через нічні обстріли на Харківщині загинула жінка

У ніч проти неділі, о 3:00, окупаційна армія РФ вдарила безпілотником по цивільному автомобілю в Ківшарівці Куп’янського району Харківської області, повідомив начальник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.

"Поранення зазнали 50-річний чоловік та 48-річна жінка. Потерпілих госпіталізовано до обласної клінічної лікарні", - написав Канашевич у телеграм-каналі.

Він також повідомив, що о 4:45 через удар ворожого "шахеду" знищено телевежуу Великому Бурлуку Вранці, близько 7:40 окупанти вдарили fpv-дроном по Старовірівці. Пошкоджено автомобіль, приватні будинки, паркани. Без загиблих та постраждалих.

14:33 07.09.2025
Через ворожу повітряну атаку в Одесі постраждали 3 людини, є значні руйнування

13:01 07.09.2025
До 3 людей зросла кількість загиблих внаслідок ворожої повітряної атаки на Київ – КМВА

11:25 07.09.2025
Внаслідок ворожої атаки у столиці 20 постраждалих - Кличко

14:27 06.09.2025
Біля прифронтового села на Харківщині горіла суха трава на площі 2,5 га через ворожий обстріл

09:05 06.09.2025
Обстріл Дніпропетровщини: троє загиблих, один постраждалий, пошкоджені будинки та авто швидкої

08:05 06.09.2025
Обстріли РФ знеструмили залізничну дільницю перед Слов’янськом, поїзди затримуються

19:42 05.09.2025
Підліток отримав поранення через підрив на міні у Херсоні

09:35 05.09.2025
Росіяни вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури на Чернігівщині

09:31 05.09.2025
У Харківській області за добу 3 загиблих, 6 постраждалих внаслідок ворожих обстрілів

19:50 04.09.2025
Жителям Лозової і Близнюківської громади почали повертати світло

