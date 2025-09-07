07:35 07.09.2025
Пожежа урядової будівлі в Печерському районі внаслідок влучання уламків БпЛА
Фото: https://t.me/dsns_telegram
Пожежа виникла в урядовій будівлі у Печерському районі Києва внаслідок ймовірного збиття БпЛА, повідомив столичний голова Віталій Кличко у Телеграм.
Водночас низка телеграм-каналів та ЗМІ повідомляють, що мова може йти про будівлю Кабміну.
"Пожежні працюють на місці. У Святошинському районі знову палають складські приміщення. Там теж екстрені служби на місці", - написав Кличко.