Інтерфакс-Україна
Події
07:35 07.09.2025

Пожежа урядової будівлі в Печерському районі внаслідок влучання уламків БпЛА

1 хв читати
Пожежа урядової будівлі в Печерському районі внаслідок влучання уламків БпЛА
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Пожежа виникла в урядовій будівлі у Печерському районі Києва внаслідок ймовірного збиття БпЛА, повідомив столичний голова Віталій Кличко у Телеграм.

Водночас низка телеграм-каналів та ЗМІ повідомляють, що мова може йти про будівлю Кабміну.

"Пожежні працюють на місці. У Святошинському районі знову палають складські приміщення. Там теж екстрені служби на місці", - написав Кличко.

 

Теги: #київ #наслідки #атака #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:05 07.09.2025
Захисники України в ніч на 7 вересня знищили або подавили 751 з 818 засобів повітряного нападу росіян

Захисники України в ніч на 7 вересня знищили або подавили 751 з 818 засобів повітряного нападу росіян

08:30 07.09.2025
Свириденко відреагувала на ураження будівлі Кабінету міністрів внаслідок ворожої атаки

Свириденко відреагувала на ураження будівлі Кабінету міністрів внаслідок ворожої атаки

08:18 07.09.2025
Кількість постраждалих від комбінованої нічної атаки на Київ зросла до 18

Кількість постраждалих від комбінованої нічної атаки на Київ зросла до 18

06:57 07.09.2025
Троє постраждалих внаслідок комбінованої ракетно-дронової атаки по Кривому Рогу – МВА

Троє постраждалих внаслідок комбінованої ракетно-дронової атаки по Кривому Рогу – МВА

06:37 07.09.2025
Одна людина постраждала внаслідок атаки російських БпЛА у Київській області – ОВА

Одна людина постраждала внаслідок атаки російських БпЛА у Київській області – ОВА

06:11 07.09.2025
Двоє загиблих, з них одна дитина внаслідок атаки ворожих дронів - Кличко

Двоє загиблих, з них одна дитина внаслідок атаки ворожих дронів - Кличко

05:52 07.09.2025
Житлова забудова та цивільна інфраструктура Одеси постраждала внаслідок масованої атаки ворожих дронів - ОВА

Житлова забудова та цивільна інфраструктура Одеси постраждала внаслідок масованої атаки ворожих дронів - ОВА

05:24 07.09.2025
Кількість постраждалих внаслідок ворожої дронової атаки на Київ зросла до одинадцяти - Кличко

Кількість постраждалих внаслідок ворожої дронової атаки на Київ зросла до одинадцяти - Кличко

05:05 07.09.2025
Попередньо 8 постраждалих внаслідок атаки БпЛА в двох районах Києва – КМВА

Попередньо 8 постраждалих внаслідок атаки БпЛА в двох районах Києва – КМВА

04:54 07.09.2025
Підозрюваному в організації конвертаційного центру колишньому податківцю обрали запобіжний захід - прокуратура

Підозрюваному в організації конвертаційного центру колишньому податківцю обрали запобіжний захід - прокуратура

ВАЖЛИВЕ

Маршрути поїздів змінено, будуть затримки у русі через пошкодження інфраструктури внаслідок ворожої атаки - Укрзалізниця

Захисники України в ніч на 7 вересня знищили або подавили 751 з 818 засобів повітряного нападу росіян

Сили безпілотних систем уразили нафтоперекачувальну станцію в Брянській області РФ

Одна людина загинула внаслідок ворожого удару КАБами в Запорізькій оласті

Посилення відповідальності військових за непокору виключено з проєкту закону в результаті консультацій Міноборони й комітетів ВР

ОСТАННЄ

Генштаб зафіксував впродовж доби 170 бойових зіткнень

Маршрути поїздів змінено, будуть затримки у русі через пошкодження інфраструктури внаслідок ворожої атаки - Укрзалізниця

Одна людина загинула і четверо постраждали внаслідок нічної комбінованої атаки ворога у Дніпропетровській області

Сили безпілотних систем уразили нафтоперекачувальну станцію в Брянській області РФ

Одна людина загинула внаслідок ворожого удару КАБами в Запорізькій оласті

Міст через Дніпро у Кременчуці пошкоджено внаслідок нічної атаки росіян

Окупанти втратили впродовж доби 970 військовослужбовців

7 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Уряд планує скасувати обов'язкове підписання актів виконаних робіт при безготівковому розрахунку за них - Свириденко

Кількість постраждалих внаслідок нальоту російських ударних дронів на Запоріжжя зросла до 15 – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА