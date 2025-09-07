Інтерфакс-Україна
Події
06:37 07.09.2025

Одна людина постраждала внаслідок атаки російських БпЛА у Київській області – ОВА

Одна людина постраждала внаслідок нічної атаки ворожих дронів у Броварах, повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник у телеграм-каналі.

"Масована атака ворожих дронів на мирні населені пункти Київщини. На жаль, є постраждала. Унаслідок ворожої атаки у Броварах поранення ноги отримала дівчина 18 років. Наразі вона госпіталізована до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається", - написав Калашник.

За інформацією ОВА у Броварському районі пошкоджено приватний будинок та складські приміщення, у Бучанському районі пошкоджено два приватні будинки, у Фастівському районі пошкоджено приватний будинок та стайню. Загинуло 7 коней.

