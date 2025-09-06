Інтерфакс-Україна
Кількість постраждалих внаслідок нальоту російських ударних дронів на Запоріжжя зросла до трьох

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Кількість постраждалих внаслідок атаки ворожих БпЛА у Запоріжжі попередньо зросла до трьох, повідомляє ДСНС України в Телеграм станом на 20:37 суботи.

"Підрозділи ДСНС врятували з-під завалів одну людину. Попередньо ще двоє людей отримали травми. Частково зруйновані житлові будинки та дитячий садок, виникла пожежа площею близько 80 кв. м. Уламками пошкоджені сусідні споруди. На місці працюють усі екстрені служби", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Водночас начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив у власному телеграм-каналі, що "пошкоджено 6 багатоповерхових та 4 приватних будинки внаслідок атаки окупантів на Запоріжжя".

"У частині будинків вибиті вікна та пошкоджені балкони, у приватному секторі - покрівлі. Зафіксовано також пожежу в нежитловій будівлі", - поточнив Федоров у повідомленні в Телеграм.

 

 

