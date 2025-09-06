Інтерфакс-Україна
13:11 06.09.2025

У неділю очікується тепла погода, короткочасні дощі лише на Закарпатті

У неділю, 7 вересня, в Україні без опадів, лише на Закарпатті вдень місцями короткочасний дощ, гроза, повідомив Укргідрометцентр.

Вночі та вранці на Прикарпатті та Закарпатті місцями туман.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, у південній частині до 19°, на сході, північному сході 8-13°; вдень 21-26°, на півдні країни до 29°.

У Києві у неділю без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 22-24°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 7 вересня найвища температура вдень була 33,0 в 2008р., найнижча вночі 3,2 в 1914р.

У понеділок, 8 вересня, вночі у східних областях та на Закарпатті, вдень в Україні, крім більшості західних, Вінницької, Одеської області, місцями короткочасний дощ, гроза.

Вночі та вранці в Карпатах місцями туман. Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°; у південній частині вночі 16-21, вдень 24-29°.

У Києві в ніч на понеділок без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 22-24°.

Теги: #прогноз_погоди

