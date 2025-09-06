У Чернігові росіяни скинули з дрона листівки у вигляді 100-гривневих купюр

Поліція Чернігівщини попередила про кримінальну відповідальність за співпрацю з ворогом та закликала знищувати російські листівки.

"Зранку 6 вересня до поліції надійшло повідомлення, що в одному з мікрорайонів Чернігова виявлені листівки у вигляді 100-гривневих купюр із закликами ділитися координатами та допомагати наводити вогонь на позиції ЗСУ, за що отримувати справжні гроші. Листівки росіяни скинули з безпілотника", - йдеться у повідомленні поліції у Фейсбук у суботу.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Чернігівського районного управління поліції.

Відомості про подію зареєстровані, вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Поліція попередила громадян про кримінальну відповідальність за поширення інформації про розташування та рух ЗСУ.