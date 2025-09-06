Інтерфакс-Україна
08:37 06.09.2025

Обстріли Херсонщини: Дві людини загинули, дві поранені - Прокудін

У Херсонський області внаслідок російських обстрілів загинули 2 людини, ще 2 зазнали поранень, повідомляє глава ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 2 - дістали поранення, з них - 1 дитина", - написав він у телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами  перебували Придніпровське, Антонівка, Садове, Наддніпрянське, Зеленівка, Приозерне, Благовіщенське, Білозерка, Розлив, Надіївка, Кізомис, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Микільське, Іванівка, Новотягинка, Берислав, Урожайне, Томарине, Монастирське, Червоний Маяк, Дудчани, Качкарівка, Львове, Тягинка, Ольгівка, Миколаївка, Новоолександрівка, Михайлівка, Козацьке, Веселе та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили  приватний автомобіль.

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

