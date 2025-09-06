Інтерфакс-Україна
Події
07:30 06.09.2025

Зеленський відхилив пропозицію Путіна щодо свого візиту до Москви

1 хв читати
Зеленський відхилив пропозицію Путіна щодо свого візиту до Москви

Президент України Володимир Зеленський відхилив пропозицію Володимира Путіна щодо свого візиту до Москви та запропонував зустрічну пропозицію відвідати Київ, повідомляє ABC.News.

"Він може приїхати до Києва. Я не можу їхати до Москви, коли моя країна щодня перебуває під ракетним обстрілом. Я не можу їхати до столиці цього терориста. Путін розуміє це", - сказав Зеленський в інтерв'ю виданню.

На його переконання, насправді пропозиція Путіна була спрямована на те, щоб "відкласти зустріч".

"Знаєте, якщо людина не хоче зустрічатися під час війни, вона, звичайно, може запропонувати щось, що буде прийнятно для мене або для інших", - зауважив Зеленський.

Як повідомлялося, Путін заявив, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським виключно в Росії, водночас він вважає, що з ключових питань домовитися з українською стороною буде "практично неможливо".

 

Теги: #путін #зустріч #зеленський

