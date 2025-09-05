Інтерфакс-Україна
Події
23:30 05.09.2025

Трамп підписав указ перейменування міністерства оборони США на міністерство війни

1 хв читати

Президент США Дональд Трамп підписав указ про повернення старої назви "Міністерство війни США" для американського міністерства оборони.

"Ми виграли Першу світову війну, Другу світову війну та все до і між ними", - наголосив президент США, підписуючи відповідний указ.

Як повідомлялося, речниця Білого Дому Керолайн Левітт повідомила, що президент США Дональд Трамп офіційно перейменує Департамент оборони уряду США на "Департамент війни" в п'ятницю.

Джерело: https://x.com/clashreport/status/1964060650516136218

Теги: #пентагон #трамп #сша

