23:30 05.09.2025
Трамп підписав указ перейменування міністерства оборони США на міністерство війни
Президент США Дональд Трамп підписав указ про повернення старої назви "Міністерство війни США" для американського міністерства оборони.
"Ми виграли Першу світову війну, Другу світову війну та все до і між ними", - наголосив президент США, підписуючи відповідний указ.
Як повідомлялося, речниця Білого Дому Керолайн Левітт повідомила, що президент США Дональд Трамп офіційно перейменує Департамент оборони уряду США на "Департамент війни" в п'ятницю.
Джерело: https://x.com/clashreport/status/1964060650516136218