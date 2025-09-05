Руслан Кандибор звільнений з посади керівника Департаменту транспортної інфраструктури КМДА

Київській міській голова Віталій Кличко звільнів з посади директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслана Кандибора "за угодою сторін".

"Звільнити Кандибора Руслана Васильовича з посади директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 10 вересня 2025 за угодою сторін", - йдеться в розпорядженні №730 від 4 вересня за підписом Кличка, копія якого є в розпорядженні агентства Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялось, 18 липня суд відсторонив від посади на два місяці і запровадив нічний домашній арешт директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

10 липня Національна поліція України повідомила про висунення підозри повідомили директору одного з департаментів Київської міської державної адміністрації (КМДА), який, за даними слідства, проігнорував загрозу аварійної ситуації на "синій лінії" київського метро в грудні 2023 року, що спричинило збитки бюджету столиці на понад 164 млн грн. Слідчі повідомили чиновнику про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Раніше, у липні 2024 року, повідомлено про підозру начальнику служби колії, тунельних споруд та головному інженеру КП "Київський метрополітен". У листопаді 2024 року про підозру повідомлено колишньому керівнику КП "Київський метрополітен" за фактом неналежного виконання службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що призвело до підтоплення і розгерметизації тунелів між станціями метро.

За інформацією офіційного порталу Києва, директором Департаменту транспортної інфраструктури КМДА є Кандибор Руслан Васильович, який обіймає цю посаду з 31 серпня 2021 року і того ж року отримав шостий ранг державного службовця. Раніше Кандибор тривалий час був начальником Служби автомобільних доріг, потім деякий час керуючим справами Львівської обласної ради.