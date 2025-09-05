Інтерфакс-Україна
Події
16:06 05.09.2025

Під час зустрічі Зеленський і Фіцо обговорять посилення тиску на РФ та економічні питання, що хвилюють Словаччину - МЗС

1 хв читати
Під час зустрічі Зеленський і Фіцо обговорять посилення тиску на РФ та економічні питання, що хвилюють Словаччину - МЗС
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Під час зустрічі президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо обговорять посилення санкційного тиску на Росію, її відповідальність за злочини та економічні питання, що турбують Словаччину, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Звісно, однією з головних тем буде посилення санкційного та політичного тиску на державу-агресора, притягнення Росії до відповідальності за злочини, у тому числі за злочин агресії, що Словаччина має підтримувати. Будуть також відкриті питання, які існують між нашими державами: питання двосторонніх відносин, економічні проблеми, що особливо турбують Словаччину", - сказав він на брифінгу в Києві у п’ятницю.

Відомо, що прем'єр-міністр Словаччини має намір обговорити під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю в Ужгороді питання енергетичної інфраструктури.

Теги: #санкції #зеленський #фіцо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:41 05.09.2025
Зеленський доручив уряду та ОП протягом місяця запропонувати цілісну платформу для ветеранів

Зеленський доручив уряду та ОП протягом місяця запропонувати цілісну платформу для ветеранів

16:34 05.09.2025
Зеленський очікує від уряду пропозицію дієвого страхування військових ризиків для прифронтових громад

Зеленський очікує від уряду пропозицію дієвого страхування військових ризиків для прифронтових громад

16:33 05.09.2025
МЗС: Пропозиція зустрічі в Москві несерйозна, однак демонструє початок усвідомлення РФ її необхідності

МЗС: Пропозиція зустрічі в Москві несерйозна, однак демонструє початок усвідомлення РФ її необхідності

16:03 05.09.2025
Зеленський обговорив із главою МЗС Швеції спільні оборонні проєкти

Зеленський обговорив із главою МЗС Швеції спільні оборонні проєкти

16:00 05.09.2025
Кличко вийшов із закликом до президента не підписувати закон, яким передбачено лишити Київ без 10% податку на прибуток підприємств у 2025р

Кличко вийшов із закликом до президента не підписувати закон, яким передбачено лишити Київ без 10% податку на прибуток підприємств у 2025р

15:30 05.09.2025
Фіцо зустрівся з Коштою на прикордонному пункті з Україною

Фіцо зустрівся з Коштою на прикордонному пункті з Україною

15:24 05.09.2025
ВАКС частково задовольнив позов Мінюсту про застосування санкцій до екс-нардепа від "Партії регіонів" Олійника

ВАКС частково задовольнив позов Мінюсту про застосування санкцій до екс-нардепа від "Партії регіонів" Олійника

13:16 05.09.2025
Зеленський і Кошта обговорили програму SAFE та скоординували кроки щодо перемовин про членство в ЄС

Зеленський і Кошта обговорили програму SAFE та скоординували кроки щодо перемовин про членство в ЄС

11:53 05.09.2025
Зеленський: Важливо, щоб Орбан почув сигнал від США щодо російської нафти

Зеленський: Важливо, щоб Орбан почув сигнал від США щодо російської нафти

10:29 05.09.2025
Зеленський - Рютте: важливо зміцнити українську ППО

Зеленський - Рютте: важливо зміцнити українську ППО

ВАЖЛИВЕ

Запрошення Віткоффа до України залишається в силі - МЗС

Якщо Угорщина припинить імпортувати російську нафту та газ, це прискорить кінець війни, заявив Кошта

Зеленський про розгортання військ партнерів в Україні: Буде точно не в одиницях, а в тисячах

Українські фахівці розвивають далекобійність, були позитивні випробування – Зеленський

Україна готова зустрічатися з Орбаном, щоб проговорити причини блокування вступу до ЄС, - Зеленський

ОСТАННЄ

Білий дім: Трамп перейменує міністерство оборони на міністерство війни

Дніпро в диму: масштабна пожежа на території колишнього комбайнового заводу

Обсяг допомоги підрозділам Сил оборони від Фонду Порошенка перевищив 7 мільярдів гривень

В проекті держбюджету-2026 пріоритетом залишатиметься безпека і оборона - Свириденко

Україна повернула з-за кордону понад EUR3,3 млн, вкрадених через корупційну схему "Поліграфкомбінату" – НАБУ

КМДА повідомляє про обшуки у департаменті суспільних комунікацій

МЗС: Ризики транзиту енергоносіїв через загарбницьку війну РФ - відповідальність Москви

Після спецоперації "Павутина" росіяни перемістили свої літаки на найсхідніший аеродром – Малюк

Тихий: Вимоги РФ щодо гарантій безпеки для себе – це абсурд

Правоохоронці прийшли з обшуками в Департамент суспільних комунікацій КМДА, щоб вилучити документи, які є на сайті – КМДА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА