Під час зустрічі Зеленський і Фіцо обговорять посилення тиску на РФ та економічні питання, що хвилюють Словаччину - МЗС

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Під час зустрічі президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо обговорять посилення санкційного тиску на Росію, її відповідальність за злочини та економічні питання, що турбують Словаччину, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Звісно, однією з головних тем буде посилення санкційного та політичного тиску на державу-агресора, притягнення Росії до відповідальності за злочини, у тому числі за злочин агресії, що Словаччина має підтримувати. Будуть також відкриті питання, які існують між нашими державами: питання двосторонніх відносин, економічні проблеми, що особливо турбують Словаччину", - сказав він на брифінгу в Києві у п’ятницю.

Відомо, що прем'єр-міністр Словаччини має намір обговорити під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю в Ужгороді питання енергетичної інфраструктури.