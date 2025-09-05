Нардеп Гончаренко звертатиметься до Стефанчука через погрози парламентаря Куницького

Народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") має намір звернутися до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука через погрози на свою адресу з боку парламентаря Олександра Куницького ("Слуга народу").

"Я збираюсь зробити звернення до голови Верховної Ради Стефанчука", - повідомив Гончаренко агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю, відповідаючи на запитання, чи звертатиметься він до правоохоронних органів після погроз Куницького.

Як повідомляє кореспондент агентства, Гончаренко на пленарному засіданні парламенту у четвер запропонував виключити Куницького зі складу комітету з питань правоохоронної діяльності, оскільки останній постійно перебуває за кордоном. Після цього Гончаренко отримав повідомлення від Куницького наступного змісту: "Льоша ти що ще не зрозумів як виключатимуть із комітетів та парламенту на прикладі свого колеги Парубія?" (орфографію та синтаксис збережено — ІФ-У).

Гончаренко назвав дії Куницького цинічними.

"Куницький втік за кордон, покинув своїх виборців. При цьому залишається членом фракції "Слуга народу" та правоохоронного (!) комітету Ради! Це ганебно. І ще більш обурливо — використовувати імʼя загиблого Андрія Парубія, якого вбила росія. Цинізм найвищого рівня", - зазначив Гончаренко.

Як повідомлялося, Парубій був застрелений 30 серпня у Львові.

Гончаренко оприлюднив повідомлення Куницького у своєму каналі у Телеграмі.