14:15 05.09.2025

Нардеп Гончаренко звертатиметься до Стефанчука через погрози парламентаря Куницького

Народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") має намір звернутися до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука через погрози на свою адресу з боку парламентаря Олександра Куницького ("Слуга народу").

"Я збираюсь зробити звернення до голови Верховної Ради Стефанчука", - повідомив Гончаренко агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю, відповідаючи на запитання, чи звертатиметься він до правоохоронних органів після погроз Куницького.

Як повідомляє кореспондент агентства, Гончаренко на пленарному засіданні парламенту у четвер запропонував виключити Куницького зі складу комітету з питань правоохоронної діяльності, оскільки останній постійно перебуває за кордоном. Після цього Гончаренко отримав повідомлення від Куницького наступного змісту: "Льоша ти що ще не зрозумів як виключатимуть із комітетів та парламенту на прикладі свого колеги Парубія?" (орфографію та синтаксис збережено — ІФ-У).

Гончаренко назвав дії Куницького цинічними.

"Куницький втік за кордон, покинув своїх виборців. При цьому залишається членом фракції "Слуга народу" та правоохоронного (!) комітету Ради! Це ганебно. І ще більш обурливо — використовувати імʼя загиблого Андрія Парубія, якого вбила росія. Цинізм найвищого рівня", - зазначив Гончаренко.

Як повідомлялося, Парубій був застрелений 30 серпня у Львові.

Гончаренко оприлюднив повідомлення Куницького у своєму каналі у Телеграмі.

