23:16 04.09.2025
Кількість постраждалих внаслідок удару ворожих БпЛА в Харківській області зросла до трьох – Синєгубов
Кількість постраждалих внаслідок удару ворожого дрона по Хотімлі Старосалтівської громади зросла до трьох, кількість загиблих (троє), залишається незмінною, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Ще один працівник ремонтно-дорожньої служби звернувся до медиків по допомогу", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.
Він також повідомив, що близько 21.00 ЗС РФ завдали ракетного удару по Лозовеньці Ізюмського району області. Внаслідок удару спалахнула пожежа. Відомостей щодо постраждалих не надходило.
