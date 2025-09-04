Інтерфакс-Україна
Події
23:16 04.09.2025

Кількість постраждалих внаслідок удару ворожих БпЛА в Харківській області зросла до трьох – Синєгубов

1 хв читати

Кількість постраждалих внаслідок удару ворожого дрона по Хотімлі Старосалтівської громади зросла до трьох, кількість загиблих (троє), залишається незмінною, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ще один працівник ремонтно-дорожньої служби звернувся до медиків по допомогу", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він також повідомив, що близько 21.00 ЗС РФ завдали ракетного удару по Лозовеньці Ізюмського району області. Внаслідок удару спалахнула пожежа. Відомостей щодо постраждалих не надходило.

Джерело:  https://t.me/synegubov/17025

https://t.me/synegubov/17026

Теги: #постраждалі #атака #харківська #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:57 04.09.2025
Троє цивільних загинули і двоє отримали поранення внаслідок атаки російських ударних дронів у Харківській області – ОВА

Троє цивільних загинули і двоє отримали поранення внаслідок атаки російських ударних дронів у Харківській області – ОВА

08:52 03.09.2025
Рятувальники ліквідовують масштабну пожежу, що виникла через ворожу атаку у Івано-Франківській області

Рятувальники ліквідовують масштабну пожежу, що виникла через ворожу атаку у Івано-Франківській області

05:42 03.09.2025
Пожежі й пошкоджені будівлі у Хмельницькому внаслідок ворожої атаки - мер

Пожежі й пошкоджені будівлі у Хмельницькому внаслідок ворожої атаки - мер

05:32 03.09.2025
Четверо залізничників постраждали і рейси затримано через ворожу атаку в Кіовоградській області - Укрзалізниця

Четверо залізничників постраждали і рейси затримано через ворожу атаку в Кіовоградській області - Укрзалізниця

03:22 03.09.2025
П'ятеро травмованих внаслідок атаки роосійських БпЛА у Кіровоградській області - ОВА

П'ятеро травмованих внаслідок атаки роосійських БпЛА у Кіровоградській області - ОВА

02:34 03.09.2025
Пожежа внаслідок падіння уламків ворожого ударного БПЛА сталася у Київській області - ОВА

Пожежа внаслідок падіння уламків ворожого ударного БПЛА сталася у Київській області - ОВА

14:44 02.09.2025
На передову поставлено 5,6 тис. дронів на 216 млн грн за перший місяць роботи через систему DOT-Chain Defence - Шмигаль

На передову поставлено 5,6 тис. дронів на 216 млн грн за перший місяць роботи через систему DOT-Chain Defence - Шмигаль

03:27 02.09.2025
Ворог вдарив по Сумах, є постраждалі та пошкодження - ОВА

Ворог вдарив по Сумах, є постраждалі та пошкодження - ОВА

22:43 31.08.2025
Приватні будинки горять через російський обстріл села у Харківській області - МВА

Приватні будинки горять через російський обстріл села у Харківській області - МВА

14:16 31.08.2025
Окупанти вранці обстріляли центр Херсона, пошкоджені медзаклад і багатоповерхівка, відомо про 6 постраждалих

Окупанти вранці обстріляли центр Херсона, пошкоджені медзаклад і багатоповерхівка, відомо про 6 постраждалих

ВАЖЛИВЕ

Україна запропонувала США розглянути спеціальний формат для захисту українського неба - Зеленський

США узгодять і допрацюють моніторинг безпеки Україні – Макрон

Членство України в ЄС винесено в окремий пункт гарантій безпеки – Зеленський

"Коаліція охочих" вивела схему військового і політичного залучення для гарантування миру для України

Зеленський повідомив про напрацювання базової рамки гарантій безпеки

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 129 ворожих атак - Генштаб

Беца пояснила ситуацію в Україні під час дебатів високого рівня Генасамблеї ООН - МЗС

Гуманітарний координатор ООН в Україні засудив удар росіян по гуманітарній місії Данської ради у Чернігівській області

Фіцо має намір говорити з Зеленським під час зустрічі в Ужгороді про енергетичну інфраструктуру

Італія та Польща не мають наміру відправляти війська в Україну після закінчення війни

Мінкультури і ALIPH Foundation підписали Меморандум про створення Фонду культурної спадщини України

Встановлення термінів військової служби є одним з напрямів розв'язання проблеми СЗЧ - нардеп

Магомедов: НКЦПФР розглядає продаж 7% акцій прибуткових держкомпаній для формування фрі-флоту

У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув один громадянин України

Сирський заявив про створення ешелованої антишахедної системи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА