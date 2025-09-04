Кількість постраждалих внаслідок удару ворожих БпЛА в Харківській області зросла до трьох – Синєгубов

Кількість постраждалих внаслідок удару ворожого дрона по Хотімлі Старосалтівської громади зросла до трьох, кількість загиблих (троє), залишається незмінною, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ще один працівник ремонтно-дорожньої служби звернувся до медиків по допомогу", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він також повідомив, що близько 21.00 ЗС РФ завдали ракетного удару по Лозовеньці Ізюмського району області. Внаслідок удару спалахнула пожежа. Відомостей щодо постраждалих не надходило.

Джерело: https://t.me/synegubov/17025

https://t.me/synegubov/17026