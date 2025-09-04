Фіцо має намір говорити з Зеленським під час зустрічі в Ужгороді про енергетичну інфраструктуру

Фото: https://www.facebook.com/robertficosk/

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо має намір обговорити під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю в Ужгороді питання енергетичної інфраструктури, повідомило інформаційне агенство TASR, посилаючись на прес-службу уряду Словаччини.

"В уряді зазначили, що словацький прем'єр і український президент повідомлять про підсумки зустрічі на спільній прес-конференції", – йдеться в повідомленні TASR.

Уряд також повідомив агенству, що Фіцо окремо зустрінеться в Ужгороді з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко. Також Словаччину представлятимуть віце-прем'єр і міністр економіки Словаччини Дениса Сакова та міністр закордонних справ Юрай Бланар.

"Зустріч Фіцо з Зеленським запланована після повернення прем'єра з Китаю, де він у вівторок (2 вересня) провів двосторонню зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним", - зазначає TASR.