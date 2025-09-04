Інтерфакс-Україна
Події
22:00 04.09.2025

Фіцо має намір говорити з Зеленським під час зустрічі в Ужгороді про енергетичну інфраструктуру

1 хв читати
Фіцо має намір говорити з Зеленським під час зустрічі в Ужгороді про енергетичну інфраструктуру
Фото: https://www.facebook.com/robertficosk/

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо має намір обговорити під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю в Ужгороді питання енергетичної інфраструктури, повідомило інформаційне агенство TASR, посилаючись на прес-службу уряду Словаччини.

"В уряді зазначили, що словацький прем'єр і український президент повідомлять про підсумки зустрічі на спільній прес-конференції", – йдеться в повідомленні TASR.

Уряд також повідомив агенству, що Фіцо окремо зустрінеться в Ужгороді з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко. Також Словаччину представлятимуть віце-прем'єр і міністр економіки Словаччини Дениса Сакова та міністр закордонних справ Юрай Бланар.

"Зустріч Фіцо з Зеленським запланована після повернення прем'єра з Китаю, де він у вівторок (2 вересня) провів двосторонню зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним", - зазначає TASR.

 

Теги: #фіцо #зустріч #словаччина #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:54 04.09.2025
Україна запропонувала США розглянути спеціальний формат для захисту українського неба - Зеленський

Україна запропонувала США розглянути спеціальний формат для захисту українського неба - Зеленський

19:45 04.09.2025
Нардепи вимагають від силових структур розібратися щодо оприлюднення у Телеграмі деталей розслідування вбивства Парубія

Нардепи вимагають від силових структур розібратися щодо оприлюднення у Телеграмі деталей розслідування вбивства Парубія

19:10 04.09.2025
26 країн погодилися надати Україні гарантії безпеки

26 країн погодилися надати Україні гарантії безпеки

17:40 04.09.2025
Зеленський: Ми обговорили з Трампом тиск на Росію, щоб примусити її до миру

Зеленський: Ми обговорили з Трампом тиск на Росію, щоб примусити її до миру

15:14 04.09.2025
Завершилася зустріч Зеленського та Віткоффа

Завершилася зустріч Зеленського та Віткоффа

12:58 04.09.2025
Планується зустріч Зеленського та Віткоффа у Парижі - джерело

Планується зустріч Зеленського та Віткоффа у Парижі - джерело

02:31 04.09.2025
Зеленський висловив співчуття у зв’язку з аварією фунікулера в Лісабоні, внаслідок якої загинули десятки людей

Зеленський висловив співчуття у зв’язку з аварією фунікулера в Лісабоні, внаслідок якої загинули десятки людей

01:35 04.09.2025
Перед самітом "Коаліції охочих" спецпосланець США Віткофф прибув до Парижа - ЗМІ

Перед самітом "Коаліції охочих" спецпосланець США Віткофф прибув до Парижа - ЗМІ

22:56 03.09.2025
Зеленський і Макрон узгодили позиції щодо гарантій безпеки, оборонної підтримки та руху України до ЄС

Зеленський і Макрон узгодили позиції щодо гарантій безпеки, оборонної підтримки та руху України до ЄС

18:26 03.09.2025
Сибіга про місце зустрічі лідерів України та РФ: Путін висуваєє завідомо неприйнятні пропозиції

Сибіга про місце зустрічі лідерів України та РФ: Путін висуваєє завідомо неприйнятні пропозиції

ВАЖЛИВЕ

Україна запропонувала США розглянути спеціальний формат для захисту українського неба - Зеленський

США узгодять і допрацюють моніторинг безпеки Україні – Макрон

Членство України в ЄС винесено в окремий пункт гарантій безпеки – Зеленський

"Коаліція охочих" вивела схему військового і політичного залучення для гарантування миру для України

Зеленський повідомив про напрацювання базової рамки гарантій безпеки

ОСТАННЄ

Троє цивільних загинули і двоє отримали поранення внаслідок атаки російських ударних дронів у Харківській області – ОВА

Троє цивільних загинули і двоє отримали поранення внаслідок атаки російських ударних дронів у Харківській області – ОВА

Гуманітарний координатор ООН в Україні засудив удар росіян по гуманітарній місії Данської ради у Чернігівській області

Гуманітарний координатор ООН в Україні засудив удар росіян по гуманітарній місії Данської ради у Чернігівській області

Італія та Польща не мають наміру відправляти війська в Україну після закінчення війни

Мінкультури і ALIPH Foundation підписали Меморандум про створення Фонду культурної спадщини України

Встановлення термінів військової служби є одним з напрямів розв'язання проблеми СЗЧ - нардеп

Магомедов: НКЦПФР розглядає продаж 7% акцій прибуткових держкомпаній для формування фрі-флоту

У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув один громадянин України

Сирський заявив про створення ешелованої антишахедної системи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА