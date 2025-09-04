Інтерфакс-Україна
Події
19:20 04.09.2025

Керівництво ЄС і прем'єр Індії обговорили припинення війни РФ в Україні

2 хв читати
Керівництво ЄС і прем'єр Індії обговорили припинення війни РФ в Україні
Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді обговорив з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Антоніу Коштою співробітництво між ЄС та Індією та, зокрема, припинення війни Росії проти України.

"Провів дуже хорошу розмову з президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Підтвердив нашу спільну прихильність до якнайшвидшого укладення угоди про вільну торгівлю між Індією та ЄС і реалізації проекту коридору IMEEC. Обмінявся думками з питань, що становлять взаємний інтерес, та зусиль, спрямованих на якнайшвидше завершення конфлікту в Україні. Ми погодилися, що наше стратегічне партнерство відіграє ключову роль у зміцненні стабільності та просуванні порядку, заснованого на правилах", - написав Моді у соцмережі Х у четвер.

В свою чергу, фон дер Ляєн зазначила, що Індія відіграє "важливу роль у припиненні агресивної війни Росії та сприянні створенню шляху до миру".

"Ми мали приємність поспілкуватися з прем'єр-міністром Моді. Ми щиро вітаємо подальшу співпрацю Індії з президентом Зеленським. Індія відіграє важливу роль у припиненні агресивної війни Росії та сприянні створенню шляху до миру. Ця війна має глобальні наслідки для безпеки та підриває економічну стабільність. Тому вона становить ризик для всього світу", - написала Ляєн на соціальній платформі Х.

Президентка ЄК зазначила, що ЄС та Індія завершають переговорів щодо Угоди про вільну торгівлю до кінця року та розпочнуть підготовку до стратегічного саміту у 2026р.

 

 

Теги: #індія #україна #єс #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:24 04.09.2025
Глави МЗС України та Індії домовились зустрітись під час тижня високого рівня ГА ООН

Глави МЗС України та Індії домовились зустрітись під час тижня високого рівня ГА ООН

18:31 04.09.2025
Чехія поставить Україні до кінця року 1,5 млн великокаліберних снарядів – ЗМІ

Чехія поставить Україні до кінця року 1,5 млн великокаліберних снарядів – ЗМІ

18:23 04.09.2025
Членство України в ЄС винесено в окремий пункт гарантій безпеки – Зеленський

Членство України в ЄС винесено в окремий пункт гарантій безпеки – Зеленський

18:10 04.09.2025
Кошта в п’ятницю зустрінеться із Зеленським в Ужгороді

Кошта в п’ятницю зустрінеться із Зеленським в Ужгороді

18:05 04.09.2025
Трамп незадоволений, що Угорщина та Словаччина купують російську нафту, – Зеленський

Трамп незадоволений, що Угорщина та Словаччина купують російську нафту, – Зеленський

10:48 04.09.2025
РФ відновила дезінформацію про "чорну трансплантологію" в Україні – ЦПД

РФ відновила дезінформацію про "чорну трансплантологію" в Україні – ЦПД

05:45 04.09.2025
Каллас: сильна українська армія — найнадійніша гарантія безпеки для Європи

Каллас: сильна українська армія — найнадійніша гарантія безпеки для Європи

00:40 04.09.2025
Україна працює над гарантіями безпеки у коаліції охочих та у двосторонньому форматі з партнерами - Єрмак

Україна працює над гарантіями безпеки у коаліції охочих та у двосторонньому форматі з партнерами - Єрмак

20:37 03.09.2025
Речник МЗС Тихий на погрози Путіна: РФ не перемагає, треба серйозно посилити на неї тиск

Речник МЗС Тихий на погрози Путіна: РФ не перемагає, треба серйозно посилити на неї тиск

16:24 03.09.2025
Прем’єрка Данії: Я не вірю, що Путін захоче миру, поки його до цього не змусять

Прем’єрка Данії: Я не вірю, що Путін захоче миру, поки його до цього не змусять

ВАЖЛИВЕ

Україна запропонувала США розглянути спеціальний формат для захисту українського неба - Зеленський

США узгодять і допрацюють моніторинг безпеки Україні – Макрон

Членство України в ЄС винесено в окремий пункт гарантій безпеки – Зеленський

"Коаліція охочих" вивела схему військового і політичного залучення для гарантування миру для України

Зеленський повідомив про напрацювання базової рамки гарантій безпеки

ОСТАННЄ

Україна запропонувала США розглянути спеціальний формат для захисту українського неба - Зеленський

Жителям Лозової і Близнюківської громади почали повертати світло

Нардепи вимагають від силових структур розібратися щодо оприлюднення у Телеграмі деталей розслідування вбивства Парубія

Президент ЄК та радники Трампа обговорять санкції проти російських нафти і газу в найближчі 24 години – Стубб

Число поранених гуманітарної місії з розмінування зросло до 5 осіб

26 країн погодилися надати Україні гарантії безпеки

Суд обрав генералу СБУ Вітюку запобіжний захід у вигляді застави в 9 млн грн – ЦПК

Лубінець про удар по гуманітарній місії: Світ має реагувати на порушення Росією норм міжнародного права

"Укренерго" за війну зазнало колосальної кількості кібератак з боку РФ, але вони не досягли результату, – член наглядової ради

США узгодять і допрацюють моніторинг безпеки Україні – Макрон

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА