Керівництво ЄС і прем'єр Індії обговорили припинення війни РФ в Україні

Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді обговорив з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Антоніу Коштою співробітництво між ЄС та Індією та, зокрема, припинення війни Росії проти України.

"Провів дуже хорошу розмову з президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Підтвердив нашу спільну прихильність до якнайшвидшого укладення угоди про вільну торгівлю між Індією та ЄС і реалізації проекту коридору IMEEC. Обмінявся думками з питань, що становлять взаємний інтерес, та зусиль, спрямованих на якнайшвидше завершення конфлікту в Україні. Ми погодилися, що наше стратегічне партнерство відіграє ключову роль у зміцненні стабільності та просуванні порядку, заснованого на правилах", - написав Моді у соцмережі Х у четвер.

В свою чергу, фон дер Ляєн зазначила, що Індія відіграє "важливу роль у припиненні агресивної війни Росії та сприянні створенню шляху до миру".

"Ми мали приємність поспілкуватися з прем'єр-міністром Моді. Ми щиро вітаємо подальшу співпрацю Індії з президентом Зеленським. Індія відіграє важливу роль у припиненні агресивної війни Росії та сприянні створенню шляху до миру. Ця війна має глобальні наслідки для безпеки та підриває економічну стабільність. Тому вона становить ризик для всього світу", - написала Ляєн на соціальній платформі Х.

Президентка ЄК зазначила, що ЄС та Індія завершають переговорів щодо Угоди про вільну торгівлю до кінця року та розпочнуть підготовку до стратегічного саміту у 2026р.