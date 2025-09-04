Інтерфакс-Україна
Події
18:56 04.09.2025

Суд обрав генералу СБУ Вітюку запобіжний захід у вигляді застави в 9 млн грн – ЦПК

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) частково задовольнив клопотання про обрання запобіжного заходу генералу СБУ Іллі Вітюку, якого підозрюють у незаконному збагаченні та брехні в декларації, та призначив йому заставу в розмірі 9 млн грн, повідомляє Центр протидії корупції.

"Вищий антикорсуд частково задовольнив клопотання про обрання запобіжного заходу генералу СБУ Іллі Вітюку, якого підозрюють у незаконному збагаченні та брехні в декларації. Суддя ВАКС Маркіян Галабала вирішив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 9 млн грн", - йдеться у повідомленні ЦПК у Телеграмі у четвер.

Також ВАКС наклав на Вітюка зобов'язання у разі внесення застави, як то: утримуватися від спілкування з низкою осіб; повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи; здати паспорти для виїзду за кордон.

За інформацією, прокурор просив суд обрати Вітюку запобіжний захід у вигляді застави в 42 млн грн.

Під час засідання прокурори САП надали суду листування дружини Вітюка з ріелтором, в якому фігурував попередній договір про купівлю квартири, у якому був зазначений продавець житла і сума в $600 тис (понад 22 млн грн). Після мінімальної знижки згодом була зазначена ціна 21,4 млн грн, але в другому пункті зазначалось, що за згодою сторін оціночна вартість склала 12,7 млн грн.

Зазначається, що, крім того, немає підтвердження законного походження частини витрачених на купівлю квартири коштів у розмірі 8,8 млн грн.

Як повідомлялось, 2 вересня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили посадовця СБУ з числа вищого офіцерського складу на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

"За даними слідства, у грудні 2023 року підозрюваний придбав квартиру за 21,6 млн грн та оформив її на члена сім’ї. При цьому за договором її вартість становить 12,8 млн грн", - йдеться в повідомленні САП в телеграм-каналі у вівторок.

У правоохоронних органах агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили, що мова йде про генерала СБУ Іллю Вітюка.

Теги: #вакс #застава #вітюк

