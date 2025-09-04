Інтерфакс-Україна
Події
17:45 04.09.2025

Зеленський за результатами "Коаліції охочих": Ми домовилися, що буде різна присутність військ партнерів в Україні

Військові країн-партнерів будуть залучені до гарантій безпеки України, є розуміння приблизної кількості тих, хто погодився, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми домовилися, що буде присутність. Я поки що не готовий казати кількість, хоча, якщо чесно, ми вже ділимось між собою, ми розуміємо приблизно кількість тих, хто вже погодився. І присутність, як я сказав, вона різна, вона як в небі, на морі, так і на землі", - сказав Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі.

Теги: #присутність #іноземці #військові

