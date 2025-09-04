Інтерфакс-Україна
Події
17:40 04.09.2025

Зеленський: Ми обговорили з Трампом тиск на Росію, щоб примусити її до миру

Європейські лідери, президент України Володимир Зеленський обговорили з президентом США Дональдом Трампом тиск на Росії, щоб примусити її до закінчення війни.

"Сьогодні ми говорили з президентом Трампом, ми дякуємо за підтримку. Тривала розмова, детальна, про те, як підштовхувати ситуацію до миру. Ми обговорили різні опції, найголовніше – це тиск, щоб сильними заходами, зокрема економічними, змусити до припинення війни. Ключ до миру – позбавлення російської машини, російської машини війни, грошей, позбавлення ресурсів", - сказав Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі.

Окрім того, під час розмови обговорювалося питання зміцнення української ППО. За словами Зеленського, Україна розраховує на програму PURL, а також домовилися з Трампом про подальші контакти.

 

Теги: #трамп #зеленський

