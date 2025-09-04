Суми та Сумський район частково залишились без енергопостачання через ворожий обстріл

Частково знеструмлено місто Суми і Сумський район через атаку з боку РФ на критичну інфраструктуру, відновлювальні роботи тривають, повідомили в обленерго.

"Унаслідок удару армією РФ по критичній інфраструктурі Сум частково знеструмлено обласний центр і частина Сумського району. Перерва в розподілі електроенергії тимчасова. Енергетики працюють над відновленням електропостачання", - йдеться в повідомленні у телеграм-каналі обленерго.