Макрон, Зеленський та європейські лідери проведуть розмову з Трампом після саміту "Коаліції охочих" щодо безпеки України

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський разом із президентом Франції Еммануелем Макроном та низкою європейських лідерів у четвер проведуть розмову з президентом США Дональдом Трампом, обговорення відбудеться після саміту "Коаліції охочих", присвяченого питанням гарантій безпеки для України, повідомляє BFMTV.

"Саміт розпочнеться о 10:30 за місцевим часом (11:30 за київським часом) у Парижі. Серед учасників очно будуть Володимир Зеленський, президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, головай Європейської ради Антоніу Кошта, а також лідери Фінляндії, Данії та Польщі — Александер Стубб, Метте Фредеріксен і Дональд Туск. Інші лідери долучаться до обговорень через відеозв’язок", зазначено в розділі порядку денного на сайті Єлисейського палацу.

Після завершення саміту запланована телефонна розмова з президентом США о 14:00 за французьким часом (15:00 за київським часом) а о 15:00 (16:00 за київським часом) відбудеться спільна пресконференція у палацї.

"Президент Франції, його український колега та інші європейські лідери обговорять гарантії безпеки для України з Дональдом Трампом після саміту "Коаліції охочих"", — наголошується у повідомленні BFMTV.