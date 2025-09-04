Інтерфакс-Україна
Події
07:15 04.09.2025

Макрон, Зеленський та європейські лідери проведуть розмову з Трампом після саміту "Коаліції охочих" щодо безпеки України

1 хв читати
Макрон, Зеленський та європейські лідери проведуть розмову з Трампом після саміту "Коаліції охочих" щодо безпеки України
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський разом із президентом Франції Еммануелем Макроном та низкою європейських лідерів у четвер проведуть розмову з президентом США Дональдом Трампом, обговорення відбудеться після саміту "Коаліції охочих", присвяченого питанням гарантій безпеки для України, повідомляє BFMTV.

"Саміт розпочнеться о 10:30 за місцевим часом (11:30 за київським часом) у Парижі. Серед учасників очно будуть Володимир Зеленський, президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, головай Європейської ради Антоніу Кошта, а також лідери Фінляндії, Данії та Польщі — Александер Стубб, Метте Фредеріксен і Дональд Туск. Інші лідери долучаться до обговорень через відеозв’язок", зазначено в розділі порядку денного на сайті Єлисейського палацу.

Після завершення саміту запланована телефонна розмова з президентом США о 14:00 за французьким часом (15:00 за київським часом) а о 15:00 (16:00 за київським часом) відбудеться спільна пресконференція у палацї.

"Президент Франції, його український колега та інші європейські лідери обговорять гарантії безпеки для України з Дональдом Трампом після саміту "Коаліції охочих"", — наголошується у повідомленні BFMTV.

 

 

Теги: #розмова #європа #коаліція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:02 03.09.2025
Міністри оборони України та Великої Британії обговорили нарощування Росією військових спроможностей

Міністри оборони України та Великої Британії обговорили нарощування Росією військових спроможностей

16:14 03.09.2025
Зеленський анонсував розмову з Трампом найближчим часом

Зеленський анонсував розмову з Трампом найближчим часом

20:49 01.09.2025
Зеленський: У четвер на засіданні "Коаліції охочих" обговоримо підготовлені пункти гарантій безпеки

Зеленський: У четвер на засіданні "Коаліції охочих" обговоримо підготовлені пункти гарантій безпеки

19:27 01.09.2025
Макрон про зустріч "Коаліції охочих": Ми переглянемо позицію Росії, яка відмовляється від миру

Макрон про зустріч "Коаліції охочих": Ми переглянемо позицію Росії, яка відмовляється від миру

10:54 01.09.2025
Європа обмірковує повітряну зону безпеки над Україною для відновлення авіасполучення - ЗМІ

Європа обмірковує повітряну зону безпеки над Україною для відновлення авіасполучення - ЗМІ

19:20 30.08.2025
Трамп не має наміру відправляти війська в Україну, але допоможе Європі

Трамп не має наміру відправляти війська в Україну, але допоможе Європі

10:41 30.08.2025
ЦПД: Європі було б дешевше акумулювати сили та допомогти в розвалі РФ

ЦПД: Європі було б дешевше акумулювати сили та допомогти в розвалі РФ

19:32 29.08.2025
Зеленський і Кошта обговорили гарантії безпеки, фінансування виробництва українських дронів і домовились про зустріч

Зеленський і Кошта обговорили гарантії безпеки, фінансування виробництва українських дронів і домовились про зустріч

19:47 27.08.2025
Лідери Франції та Німеччини заявили про підтримку процесу європейської інтеграції Молдови

Лідери Франції та Німеччини заявили про підтримку процесу європейської інтеграції Молдови

18:49 27.08.2025
Командувач Нацгвардії зустрівся з британськими військовими аташе, домовились про обмін досвідом

Командувач Нацгвардії зустрівся з британськими військовими аташе, домовились про обмін досвідом

ВАЖЛИВЕ

Російський обстріл забрав життя жителя селища Молодіжне на Херсонщині

Європа готова надати гарантії безпеки Україні у день підписання мирної угоди – Макрон

Зеленський: Франція та інші країни хочуть наблизити мир, поки не бачимо цих сигналів від РФ

Зеленський прибув до Парижа

У Костянтинівці загинули 9 людей, 7 дістали поранень через ворожі обстріли 3 вересня - влада

ОСТАННЄ

Російський обстріл забрав життя жителя селища Молодіжне на Херсонщині

Окупанти за добу втратили 840 осіб та 92 од. спецтехніки

В Одесі внаслідок удару БпЛА сталася пожежа у складському приміщенні, постраждалих немає

4 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Суд США визнав незаконним скорочення фінансування Гарварду адміністрацією Трампа - ЗМІ

Каллас: сильна українська армія — найнадійніша гарантія безпеки для Європи

США будуть вести війну проти наркотерористичних організацій – Рубіо

Окупанти втратили 131 особу на покровському напрямку - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 147 ворожих атак - Генштаб

Зеленський висловив співчуття у зв’язку з аварією фунікулера в Лісабоні, внаслідок якої загинули десятки людей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА