Сили оборони відбили з початку доби 147 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 147 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 середи.

"Сьогодні окупанти завдали 4 ракетних та 51 авіаційного ударів, застосували 28 ракет, скинули 80 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 2069 дронів-камікадзе та здійснили 3574 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 49 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/28579