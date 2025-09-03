Інтерфакс-Україна
Події
18:53 03.09.2025

Рада хоче дозволити підприємствам ОПК приймати працівників без військово-облікових документів на випробувальний термін

1 хв читати
Фото: https://t.me/verkhovnaradaukrainy

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану - підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК) зможуть на 45 днів випробувального терміну приймати працівників без належним чином оформлених військово-облікових документів, повідомила пресслужба парламенту.

Відповідний законопроєкт №13335 був внесений до парламенту 30 травня групою народних депутатів різних фракцій і груп та 3 вересня був прийнятий за основу із скороченням строку підготовки.

Як зазначається у телеграм-каналі Верховної ради у середу, документ передбачає, що підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть укладати з працівниками трудові договори з випробувальним терміном до 45 днів.

У цей період підприємства мають право приймати на роботу фахівців без належним чином оформлених військово-облікових документів. Якщо протягом випробувального терміну працівник не приведе документи у відповідність до законодавства, роботодавець може звільнити його за власною ініціативою.

Зазначається, що згідно з законопроєктом, бронювання таких працівників можливе лише на строк, що не перевищує 45 календарних днів.

Теги: #законопроєкт #верховна_рада

