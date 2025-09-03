Зеленський анонсував розмову з Трампом найближчим часом

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський анонсував розмову з президентом США Дональдом Трампом "сьогодні або на днях".

"Коли ми кажемо, якщо не буде цієї зустрічі (лідерів- ІФ-У), то тоді дайте підтримку в вигляді допомоги, у вигляді санкцій. Ці сигнали ми передали президенту Сполучених Штатів, він кілька тижнів тому сказав, що він дасть якусь відповідь, він сказав, що через кілька тижнів - це може бути два або три тижні. Ми сьогодні або на днях будемо говорити з президентом Сполучених Штатів і уточнимо це питання", - сказав Зеленський під час пресконференції з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен у середу.