Під час засідання "Нордично-Балтійської вісімки" обговорили PURL, ППО, гарантії безпеки – Зеленський

Учасники засідання "Нордично-Балтійської вісімки" обговорили програму PURL ("Перелік пріоритетних потреб України"), зокрема залучення до неї інших партнерів з Балтії та нордичних країн, а також посилення української ППО, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми обговорили програму PURL. У серпні ми заповнили програму PURL для американської зброї. Тут вже є понад 2 мільярди доларів. Мета – додавати близько 1 мільярд щомісяця. Я дякую Данії, Норвегії, Швеції, Латвії та Ісландії, які вже долучилися до програми. Я також закликав інших партнерів з Балтії та з нордичних країн долучитися, бо це дуже важливо", - сказав Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен у середу.

Окрім того, учасники домовилися, що Латвія, Литва та інші держави будуть будувати разом з Україною заводи з виробництва ракет і дронів.

"Ми також говорили про посилення протиповітряної оборони України, адже це безпосередньо рятує життя. Разом з партнерами з нордичних країн та з Балтії ми маємо забезпечити додаткову систему і забезпечити захист напередодні зими", - повідомив Зеленський.

Також учасники узгодили свої позиції щодо нових санкцій проти РФ, взаємодій з іншими партнерами.

"Ми вже працюємо в межах коаліції охочих і на двосторонньому рівні з партнерами над конкретними безпековими гарантіями. Маємо таку вже потужну основу у вигляді двосторонніх угод, зокрема з Данією. Ми поділяємо бачення, що майбутня безпека України має передбачати гарантії, подібні до статті 5 (НАТО-ІФ-У)", - зауважив президент.

За його словами, під час розмови у середу було обговорено можливий внесок кожної країни у безпекові гарантії.

"Тепер ми будемо наповнювати це все конкретикою. Хто, що буде робити на суші, повітрі, на морі та у кіберпросторі. Звичайно, наші збройні сили буде основа, ядро цієї системи, достатньо потужна, достатньо чисельна, щоб протистояти Росії", - додав Зеленський.