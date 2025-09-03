Інтерфакс-Україна
Події
16:28 03.09.2025

Під час засідання "Нордично-Балтійської вісімки" обговорили PURL, ППО, гарантії безпеки – Зеленський

2 хв читати
Під час засідання "Нордично-Балтійської вісімки" обговорили PURL, ППО, гарантії безпеки – Зеленський
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Учасники засідання "Нордично-Балтійської вісімки" обговорили програму PURL ("Перелік пріоритетних потреб України"), зокрема залучення до неї інших партнерів з Балтії та нордичних країн, а також посилення української ППО, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми обговорили програму PURL. У серпні ми заповнили програму PURL для американської зброї. Тут вже є понад 2 мільярди доларів. Мета – додавати близько 1 мільярд щомісяця. Я дякую Данії, Норвегії, Швеції, Латвії та Ісландії, які вже долучилися до програми. Я також закликав інших партнерів з Балтії та з нордичних країн долучитися, бо це дуже важливо", - сказав Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен у середу.

Окрім того, учасники домовилися, що Латвія, Литва та інші держави будуть будувати разом з Україною заводи з виробництва ракет і дронів.

"Ми також говорили про посилення протиповітряної оборони України, адже це безпосередньо рятує життя. Разом з партнерами з нордичних країн та з Балтії ми маємо забезпечити додаткову систему і забезпечити захист напередодні зими", - повідомив Зеленський.

Також учасники узгодили свої позиції щодо нових санкцій проти РФ, взаємодій з іншими партнерами.

"Ми вже працюємо в межах коаліції охочих і на двосторонньому рівні з партнерами над конкретними безпековими гарантіями. Маємо таку вже потужну основу у вигляді двосторонніх угод, зокрема з Данією. Ми поділяємо бачення, що майбутня безпека України має передбачати гарантії, подібні до статті 5 (НАТО-ІФ-У)", - зауважив президент.

За його словами, під час розмови у середу було обговорено можливий внесок кожної країни у безпекові гарантії.

"Тепер ми будемо наповнювати це все конкретикою. Хто, що буде робити на суші, повітрі, на морі та у кіберпросторі. Звичайно, наші збройні сили буде основа, ядро цієї системи, достатньо потужна, достатньо чисельна, щоб протистояти Росії", - додав Зеленський.

Теги: #purl #вісімка #зеленський #засідання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:22 03.09.2025
Відбулося перше засідання Керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови - Свириденко

Відбулося перше засідання Керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови - Свириденко

16:31 03.09.2025
Є близько 30 документів безпекових гарантій, але нам потрібно більше ніж ці документи – Зеленський

Є близько 30 документів безпекових гарантій, але нам потрібно більше ніж ці документи – Зеленський

16:14 03.09.2025
Зеленський анонсував розмову з Трампом найближчим часом

Зеленський анонсував розмову з Трампом найближчим часом

16:04 03.09.2025
"Нордично-Балтійська вісімка" заявляє про посилення військової підтримки України та санкційного тиску на РФ

"Нордично-Балтійська вісімка" заявляє про посилення військової підтримки України та санкційного тиску на РФ

15:10 03.09.2025
Нагороджені "Хрестом бойових заслуг" отримали статус осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною - закон

Нагороджені "Хрестом бойових заслуг" отримали статус осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною - закон

13:27 03.09.2025
Фредеріксен на зустрічі із Зеленським обговорила додаткову підтримку Україні

Фредеріксен на зустрічі із Зеленським обговорила додаткову підтримку Україні

12:34 03.09.2025
Зеленський прибув до Данії

Зеленський прибув до Данії

11:06 03.09.2025
Зеленський: Показовими ударами по Україні Путін демонструє свою безкарність

Зеленський: Показовими ударами по Україні Путін демонструє свою безкарність

10:54 03.09.2025
Зеленський повідомив, що сьогодні буде у Данії та ввечері – у Парижі

Зеленський повідомив, що сьогодні буде у Данії та ввечері – у Парижі

20:32 02.09.2025
Росіяни накопичують свої сили на деяких ділянках фронту, будемо відповідати на удари РФ - Зеленський

Росіяни накопичують свої сили на деяких ділянках фронту, будемо відповідати на удари РФ - Зеленський

ВАЖЛИВЕ

У Костянтинівці загинули 9 людей, 7 дістали поранень через ворожі обстріли 3 вересня - влада

Відбулося перше засідання Керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови - Свириденко

Є близько 30 документів безпекових гарантій, але нам потрібно більше ніж ці документи – Зеленський

Зеленський анонсував розмову з Трампом найближчим часом

Зеленський прибув до Данії

ОСТАННЄ

Фінкомітет Ради вважає доречним визначити НБУ тимчасовим або постійним регулятором крипторинку - Гетманцев

У Костянтинівці загинули 9 людей, 7 дістали поранень через ворожі обстріли 3 вересня - влада

Трамп доручив Міноборони США "бути готовими до стримування" у зв’язку зі зближенням Китаю та РФ – Геґсет

Міністри оборони України та Британії скоординували наступні кроки в посиленні обороноздатності обох держав, готують важливі рішення

Українська Fire Point вироблятиме в Данії паливо для своїх далекобійних ракет "Фламінго"

Половина боєзіткнень на цю годину прийшлася на покровський напрямок - Генштаб

Прем’єрка Данії вважає найважливішою частиною майбутніх гарантій безпеки сильну українську армію

Трамп може приєднатися до саміту "Коаліції охочих" у четвер – німецький уряд

Прем’єрка Данії: Я не вірю, що Путін захоче миру, поки його до цього не змусять

Прем’єр Данії після зустрічі NB8 запевнила у продовженні підтримки України: більше зброї, боєприпасів і більше санкцій проти РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА