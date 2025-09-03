Інтерфакс-Україна
15:09 03.09.2025

У Нікополі від артобстрілу загинув чоловік – ОВА

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

У Нікополі Дніпропетровської області через ворожий артобстріл загинув мирний мешканець, є пошкодження житла, повідомив у середу вдень начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"У Нікополі росіяни вбили людину. Внаслідок артилерійського обстрілу загинув чоловік", - написав він у Телеграмі.

Лисак виказав співчуття рідним та близьким загиблого.

За інформаціє ОВА, також у місті пошкоджені приватні будинки і гараж.

Теги: #лисак #загиблі #дніпропетровська_область #обстріл

