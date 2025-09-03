Інтерфакс-Україна
Події
13:27 03.09.2025

Фредеріксен на зустрічі із Зеленським обговорила додаткову підтримку Україні

1 хв читати

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у середу провела зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, на якій обговорювалась "додаткова підтримка Україні".

"Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен нещодавно прийняла президента Зеленського в Марієнборзі напередодні саміту країн Північної Європи та Балтії. Основна мета зустрічі – забезпечити додаткову підтримку Україні", - написала прем'єрка у соцмережі Х.

