12:34 03.09.2025

Зеленський прибув до Данії

Президент України Володимир Зеленський прибув до Данії, де зустрінеться з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, а також візьме участь у переговорах з лідерами Нордично-Балтійської вісімки, повідомив журналістам прессекретар президента Сергій Никифоров.

"Володимир Зеленський прибув до Данії для двосторонньої зустрічі із пані премʼєр-міністром Метте Фредеріксен та переговорів із лідерами формату NB8 (Nordic-Baltic 8)", - сказав він.

Раніше Зеленський повідомив, що у середу у Данії візьме участь у саміті Україна – держави Північної Європи та Балтії, ввечері зустрінеться з президентом Франції, а в четвер візьме участь у засіданні "Коаліції охочих", де , зокрема, обговорить необхідність посилення заходів тиску на РФ.

 

Теги: #данія #зеленський

