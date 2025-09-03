3 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1288 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1288 RUSSIAN AGRESSION

3 вересня відзначають День відкриття унікальності ДНК, День народження бюстгальтера, День хмарочоса.

Православна церква вшановує пам'ять священномученика Антима, єпископа Нікодимійського.

День відкриття унікальності ДНК

Цей день присвячений відкриттю унікальності ДНК, яке зробив британський генетик Алек Джеффріс 1984 року. Його відкриття дозволило використовувати ДНК для ідентифікації особи, що стало революційним кроком у генетиці та криміналістиці. Це відкриття дало можливість визначати батьківство, ідентифікувати злочинців, а також допомагати у виправленні судових помилок. Завдяки цьому відкриттю, генетична дактилоскопія стала важливим інструментом у багатьох сферах, включаючи медицину та історичні дослідження.

День народження бюстгальтера

Присвячений винаходу бюстгальтера, який зробила американка Мері Фелпс Джейкоб (відоміша як Карес Кросбі) 1914 року. Вона отримала патент на свій винахід, який складався з носових хустинок та кольорових стрічок. До цього часу жінки носили жорсткі корсети, але бюстгальтер став більш зручним і практичним варіантом.

У 1930-х роках Іда Розенталь разом зі своїм чоловіком започаткувала виробництво бюстгальтерів з чашечками різного розміру та еластичними бретельками. З часом конструкція бюстгальтера вдосконалювалася, і сьогодні ми маємо широкий вибір моделей та матеріалів.

День хмарочоса

Присвячене досягненням інженерії та архітектури, втіленим у величних спорудах, що сягають небес. Хмарочоси стали символом сучасних міст, визначають їхні горизонти та надають їм унікального вигляду.

Ідея святкування Дня хмарочоса пов’язана з народженням Луїса Генрі Саллівана, відомого американського архітектора, якого вважають батьком хмарочосів.

Перший сучасний хмарочос, Home Insurance Building, був побудований у Чикаго 1885 року і мав висоту понад 40 метрів.

Цього дня народилися:

1879 - Математик-методист, професор, заслужений діяч науки України від 1944 року Олександр Астряб;

1892 - Український політичний та державний діяч, публіцист, міністр земельних справ УНР Микола Ковалевський;

1991 - Українська поетеса, громадська діячка, ветеранка Олена Герасим'юк.

Ще в цей день:

1912 - У Великій Британії починає роботу перший у світі консервний завод;

1914 - Добровольчий легіон Українських Січових Стрільців (УСС), створений у Львові в серпні, складає присягу на вірність Австро-Угорській імперії;

1914 - Американка Мері Фелпс Джекобс винаходить бюстгальтер;

1941 - У Дніпрі розпочинає роботу Південний крайовий провід ОУН під керівництвом Святослава Вовка;

1943 - Британські війська під проводом маршала Монтґомері висаджуються на півдні Королівства Італія;

1950 - Перегонами на трасі в Монці (Італія) завершується перший чемпіонат світу "Формула-1";

1953 - Набуває чинності Європейська Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод;

1959 - Японська корпорація "Соні" починає випуск транзисторних радіоприймачів;

1971 - Проголошують незалежність Катару;

1973 - У Києві відкривають пам'ятник Лесі Українці;

1993 - У Масандрі (Республіка Крим) президенти Росії та України Борис Єльцин і Леонід Кравчук підписують протокол про врегулювання конфлікту навколо Чорноморського флоту (Масандрівські угоди);

1999 -У Франції суддя припиняє справу проти 9 папараці, які переслідували машину з британською принцесою Діаною у ніч її загибелі;

2005 - Збірна України з футболу вперше в своїй історії здобуває право виступити на Кубку Світу;

2014 - У селі Побєда на Луганщині російські бойовики здійснюють обстріл з реактивних установок "Смерч" та фактично руйнують селище.

Церковне свято:

День пам’яті святого священномученика Антима, єпископа Нікодимійського

Антим жив у III столітті і був єпископом міста Нікомедія (нині Ізміт, Туреччина). Був висвячений на єпископа 293 року. Під час правління імператорів Діоклетіана та Максиміана, коли переслідування християн були особливо жорстокими, Антим підтримував свою паству, закликаючи їх залишатися вірними Христу. Антим був відомий своєю мужністю і вірою. Коли його схопили, він не зрікся своєї віри і прийняв мученицьку смерть 302 року, будучи обезголовленим.

Іменини: Андрій, Василь, Володимир, Іван, Ілля, Костянтин, Михайло, Микола, Олексій, Петро, Пилип, Роман, Сергій, Василиса.