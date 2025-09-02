Сили оборони відбили з початку доби 122 ворожі атаки - Генштаб

З початку доби відбулося 122 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 вівторка.

"Сьогодні окупанти завдали 52 авіаційних удари, скинули 79 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 1 922 дрони-камікадзе та здійснили 3 344 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 23 штурмові та наступальні дії.

