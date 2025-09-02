Інтерфакс-Україна
Події
22:41 02.09.2025

Сили оборони відбили з початку доби 122 ворожі атаки - Генштаб

1 хв читати

З початку доби відбулося 122 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 вівторка.

"Сьогодні окупанти завдали 52 авіаційних удари, скинули 79 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 1 922 дрони-камікадзе та здійснили 3 344 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 23 штурмові та наступальні дії. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/28535

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:20 02.09.2025
Сибіга закликав партнерів до "серйозного тиску" на РФ: нові санкції не закриють двері до діалогу

Сибіга закликав партнерів до "серйозного тиску" на РФ: нові санкції не закриють двері до діалогу

17:28 02.09.2025
Окупанти передислокували кілька частин з Сумської та Херсонської області в Донецьку – ISW

Окупанти передислокували кілька частин з Сумської та Херсонської області в Донецьку – ISW

14:17 02.09.2025
Загроза з боку Росії зростає з кожним днем – Рютте

Загроза з боку Росії зростає з кожним днем – Рютте

13:40 02.09.2025
Путін закликав Європу припинити постачання газу та нафти в Україну

Путін закликав Європу припинити постачання газу та нафти в Україну

12:10 02.09.2025
Ворог окупував Воскресенку, просунувся біля Маліївки та Кам'янки – DeepState

Ворог окупував Воскресенку, просунувся біля Маліївки та Кам'янки – DeepState

11:47 02.09.2025
Сили оборони звільнили селище Удачне на Донеччині – Генштаб ЗСУ

Сили оборони звільнили селище Удачне на Донеччині – Генштаб ЗСУ

11:13 02.09.2025
Близько 2 тис. військовослужбовців КНДР загинули у Росії – ЗМІ

Близько 2 тис. військовослужбовців КНДР загинули у Росії – ЗМІ

00:51 02.09.2025
Окупанти втратили 144 особи на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 144 особи на покровському напрямку - Генштаб

17:38 01.09.2025
Відсутність згадки війни РФ проти України в декларації саміту ШОС свідчить про провал дипломатичних зусиль Москви - МЗС

Відсутність згадки війни РФ проти України в декларації саміту ШОС свідчить про провал дипломатичних зусиль Москви - МЗС

11:25 01.09.2025
Сибіга: найкращий спосіб віддати данину пам'яті загиблим у Другій світовій війні - не допустити тих самих помилок сьогодні

Сибіга: найкращий спосіб віддати данину пам'яті загиблим у Другій світовій війні - не допустити тих самих помилок сьогодні

ВАЖЛИВЕ

Росіяни накопичують свої сили на деяких ділянках фронту, будемо відповідати на удари РФ - Зеленський

Зеленський: Сьогодні узгодили основу для подальших контактів з "Коаліцією охочих" щодо наповнення гарантій безпеки для України

СБУ сприймає підозру Вітюку як помсту за затримання співробітників НАБУ

Високопосадовця СБУ підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні - САП

Прокуратура перекваліфікувала дії підозрюваного у вбивстві Парубія на "посягання на життя народного депутата"

ОСТАННЄ

Трамп має намір змінити підхід до РФ, якщо виявиться, що зустріч з Путіним була марною

Сікорський вимагає аби Польщу прийняли до G20 - ЗМІ

Трамп про Путіна і Зеленського: побачимо, що вони зроблять, я хочу покласти кінець вбивствам

Трамп заявив що дуже розчарований Путіним і анонсував допомогу

Трамп оголосив про перейменування міста Гантсвілл на Рокет-сіті та переніс туди штаб Космічного командування США

Укроборонпром у перший день роботи на MSPO підписав три угоди про співпрацю - Сметанін

Порошенко з нардепами "Євросолідарності" ініціювали звернення Ради до міжнародних партнерів щодо вбивства Парубія

Трамп заявив що дуже розчарований Путіним і анонсував допомогу

Міненерго України розцінює заяви Путіна щодо ЗАЕС як цілеспрямовану ескалацію загрози ядерній безпеці

Глава МЗС Чехії: Росія планує розширити мобілізацію, Путіна не цікавить мир

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА