Трамп заявив що дуже розчарований Путіним і анонсував допомогу

Президент США Дональд Трамп заявив, що вкрай розчарований Володимиром Путіним в контексті російсько-української війни попри чудові стосунки з ним, та анонсував пакет допомоги, не уточнивши його розмір та вміст, акцентувавши при цьому, що це не є "питанням України".

"Я дуже розчарований ним. У нас з ним завжди були чудові стосунки. Я дуже розчарований. Тисячі людей гинуть. Це не американці, які гинуть, а росіяни та українці, і їх тисячі, і це війна, яка не має сенсу. І вона б ніколи не почалася, якби я був президентом, і це те, що мене ще більше турбує, тому що вибори були повністю сфальсифіковані, і це ганьба. Побачимо, що буде, але я дуже розчарований президентом Путіним", - сказав Трамп під час телефонного включення в ефірі кореспондента CNN Скотта Дженнінгса у вівторок.

"І ми будемо робити щось, щоб допомогти людям жити. Знаєте, це не питання України - це питання допомоги людям жити. Сім тисяч людей гине щотижня. В основному солдати, але сім тисяч людей. І якщо я можу допомогти зупинити це, я думаю, що маю обов'язок це зробити", - додав президент США.