Загроза з боку Росії зростає з кожним днем – Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у вівторок у Люксембурзі, на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром країни Люком Фріденом та міністром оборони Юріко Беке, також відреагував на підозру про російське глушіння GPS, яке вплинуло на літак, що перевозив голову Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, повідомляє британська The Guardian.

Він сказав, що НАТО ставиться до цього "дуже серйозно" і "посилює (реакцію – ІФ-У) у питаннях гібридних та кіберзагроз", вказавши на низку інцидентів по всій Європі.

"Блокування комерційних літаків з потенційно катастрофічними наслідками, замах на вбивство великого промисловця в одній з країн-членів НАТО, атака на національну службу охорони здоров'я у Великій Британії. Це не милі, дрібні інциденти. Це величезні інциденти, які мають величезний вплив", - завив Рютте.

Він додав, що вся Європа перебуває під "прямою загрозою з боку росіян".

"Ми робимо це тому, що... загроза з боку Росії зростає з кожним днем. Не будьмо наївними. Одного дня це може стосуватися і Люксембургу, і моєї країни, Нідерландів. Зараз ми всі в безпеці. Ми думаємо, що знаходимося далеко від Росії, але насправді ми дуже близько. А з урахуванням новітніх російських ракетних технологій, наприклад, різниця між Литвою на передовій і Люксембургом, Гаагою чи Мадридом становить 5–10 хвилин. Саме стільки часу потрібно цій ракеті, щоб досягти цих частин Європи. Тож ми всі перебуваємо під прямою загрозою з боку росіян, ми всі зараз на східному фланзі, незалежно від того, чи живете ви в Лондоні, чи в Таллінні... більше немає різниці", - акцентував Рютте.