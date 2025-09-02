Інтерфакс-Україна
Події
14:07 02.09.2025

Стубб "не дуже оптимістичний" стосовно можливості домовитися про перемир'я або про рамки мирних переговорів найближчим часом через РФ

1 хв читати
Стубб "не дуже оптимістичний" стосовно можливості домовитися про перемир'я або про рамки мирних переговорів найближчим часом через РФ

Президент Фінляндії Александер Стубб висловив сумніви стосовно можливості домовитися про досягнення перемир'я в Україні або про рамки мирних переговорів найближчим часом через уникання Росією зустрічі на рівні лідерів.

"Тристороння зустріч (на рівні лідерів України, США, РФ - ІФ-У) зараз видається дуже малоймовірною, і мені здається, що Росія робить усе можливе, щоб уникнути двосторонньої зустрічі між президентом Володимиром Зеленським та президентом Путіним", - сказав Стубб на пресконференції зі своїм литовським колегою Гітанасом Науседою в Гельсінкі у вівторок.

За його словами, наразі найкраще - зосередитися на домовленостях щодо безпеки та продовжувати діалог та взаємодію з президентом Сполучених Штатів, який "є тим, хто повністю керує ситуацією".

Як наголосив Стубб, Дональд Трамп працює над досягненням миру, але Путін "випробовує терпіння кожного".

"І зараз я не дуже оптимістично налаштований щодо того, що ми досягнемо припинення вогню чи рамок для мирних переговорів найближчим часом. І для цього є лише одна причина - це Росія та президент Путін, - заявив Стубб.

Теги: #стубб #перемиря #сумнів

