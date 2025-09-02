Стубб "не дуже оптимістичний" стосовно можливості домовитися про перемир'я або про рамки мирних переговорів найближчим часом через РФ

Президент Фінляндії Александер Стубб висловив сумніви стосовно можливості домовитися про досягнення перемир'я в Україні або про рамки мирних переговорів найближчим часом через уникання Росією зустрічі на рівні лідерів.

"Тристороння зустріч (на рівні лідерів України, США, РФ - ІФ-У) зараз видається дуже малоймовірною, і мені здається, що Росія робить усе можливе, щоб уникнути двосторонньої зустрічі між президентом Володимиром Зеленським та президентом Путіним", - сказав Стубб на пресконференції зі своїм литовським колегою Гітанасом Науседою в Гельсінкі у вівторок.

За його словами, наразі найкраще - зосередитися на домовленостях щодо безпеки та продовжувати діалог та взаємодію з президентом Сполучених Штатів, який "є тим, хто повністю керує ситуацією".

Як наголосив Стубб, Дональд Трамп працює над досягненням миру, але Путін "випробовує терпіння кожного".

"І зараз я не дуже оптимістично налаштований щодо того, що ми досягнемо припинення вогню чи рамок для мирних переговорів найближчим часом. І для цього є лише одна причина - це Росія та президент Путін, - заявив Стубб.