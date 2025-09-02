Інтерфакс-Україна
Окупанти обстріляли 18 населених пунктів Запорізької області

1 хв читати
Російські війська за добу здійснили майже 578 обстрілів по 18 населених пунктах Запорізької області, двоє загиблих, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Дві людини загинули внаслідок ворожого обстрілу Пологівського району. Упродовж доби окупанти завдали 578 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області", - сказано в телеграмі.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 6 авіаційних ударів по Омельнику, Єгорівці, Новоселівці, Білогірʼю, Малинівці та Полтавці, а 428 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Червонодніпровку, Біленьке, Приморське, Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Одарівку, Новоданилівку, Омельник, Преображенку, Малу Токмачку та Чарівне.

Також 3 обстріли з РСЗВ накрили Щербаки, Новоандріївку та Малу Токмачку, а 141 артилерійський удар завдано по території Червонодніпровки, Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівному.

Крім того, надійшло 89 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир, господарчих споруд та автомобілів.

 

