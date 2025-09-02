Інтерфакс-Україна
02:24 02.09.2025

Ворог знову атакував припортову інфраструктуру Одещини - РДА

Російські війська в ніч на вівторок знову атакували Одеську припортову інфраструктуру, повідомляє Ізмаїльська райдержадміністрація (РДА).

"В ніч на 2 вересня ворог знову атакував припортову інфраструктуру Ізмаїльського району", - сказано в телеграм-каналі РДА.

Завдяки своєчасному реагуванню на загрозу вдалося запобігти значним руйнуванням та людським жертвам. Пожежі оперативно ліквідовані.

