Ворог знову атакував припортову інфраструктуру Одещини - РДА

Російські війська в ніч на вівторок знову атакували Одеську припортову інфраструктуру, повідомляє Ізмаїльська райдержадміністрація (РДА).

"В ніч на 2 вересня ворог знову атакував припортову інфраструктуру Ізмаїльського району", - сказано в телеграм-каналі РДА.

Завдяки своєчасному реагуванню на загрозу вдалося запобігти значним руйнуванням та людським жертвам. Пожежі оперативно ліквідовані.

Джерело: https://t.me/IzmailRDA/38313