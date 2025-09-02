02:24 02.09.2025
Ворог знову атакував припортову інфраструктуру Одещини - РДА
Російські війська в ніч на вівторок знову атакували Одеську припортову інфраструктуру, повідомляє Ізмаїльська райдержадміністрація (РДА).
"В ніч на 2 вересня ворог знову атакував припортову інфраструктуру Ізмаїльського району", - сказано в телеграм-каналі РДА.
Завдяки своєчасному реагуванню на загрозу вдалося запобігти значним руйнуванням та людським жертвам. Пожежі оперативно ліквідовані.
