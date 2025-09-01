Інтерфакс-Україна
19:14 01.09.2025

Фіцо анонсував зустріч із Зеленським у п'ятницю

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що у п'ятницю зустрінеться з Володимиром Зеленським. Водночас він підтвердив, що в Китаї проведе переговори з Володимиром Путіним і китайським президентом Сі Цзіньпіном, повідомляє Dennik N.

Фіцо піддав критиці позицію інших країн Європейського Союзу, які ігнорують китайські урочистості з нагоди закінчення Другої світової війни.

"Мені особисто шкода, і я зізнаюся, що навіть не розумію, чому з країн-членів ЄС в Пекіні буде представлена тільки Словацька Республіка. Створюється новий світовий порядок, нові правила багатополярного світу, новий баланс сил, що є надзвичайно важливим для стабільності у світі. Бути частиною таких дискусій означає підтримувати діалог і не грати в ображену дитину", – заявив він.

Прем'єр сказав, що заздалегідь поінформував про свою поїздку представників ЄС, а міністр закордонних справ Юрай Бланар також спілкувався з главою дипломатії ЄС Каєю Каллас.

"Після повернення з Пекіна в четвер увечері я поїду на схід Словаччини, щоб у п'ятницю провести двосторонню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським", – сказав Фіцо.

Як повідомлялось, 28 червня Фіцо заявив, що не бачить сенсу зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським, тому що той його "ненавидить", повідомляє Aktuality.

 

